El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió públicamente a la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que el contacto marcó un punto de inflexión en medio de la crisis diplomática entre ambos gobiernos.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente”, afirmó el mandatario colombiano, al señalar que uno de los principales objetivos de la conversación fue restablecer los canales de comunicación directa entre los gobiernos.

“En la conversación toqué dos temas y una solicitud: que se reestablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, advirtió Petro.

Le puede interesar: Petro y Trump sostuvieron conversación telefónica tras crisis.

El jefe de Estado explicó que el diálogo permitió reactivar un canal que llevaba tiempo cerrado. “Lo que sucedió hoy después de mucho tiempo es que hablamos y restablecí comunicación por primera vez”, dijo.

Según Petro, los dos asuntos centrales de la llamada fueron la situación en Venezuela y el narcotráfico. “Entonces, dos cosas: Venezuela y el tema del narcotráfico, le tuve que lanzar las cifras que he presentado”, señaló.

El mandatario también rechazó los señalamientos en su contra por parte del presidente estadounidense. “¿Por qué se me sindica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida contra traquetos de alto poder?”, cuestionó.

Finalmente, Petro aseguró que durante la conversación hizo referencia a vínculos del narcotráfico con actores políticos en Estados Unidos. “Le dije: muchos de los políticos que han llegado al estado de la Florida tienen relaciones con el narcotráfico”, concluyó.