Inicio
Colombia

“Si no se dialoga, hay guerra”: Petro revela detalles de su llamada con Trump

Mié, 07/01/2026 - 19:35
El Presidente aseguró que la conversación con su homólogo estadounidense permitió restablecer canales directos y abordó los temas de Venezuela y narcotráfico.
Gustavo Petro
Créditos:
Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió públicamente a la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que el contacto marcó un punto de inflexión en medio de la crisis diplomática entre ambos gobiernos.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente”, afirmó el mandatario colombiano, al señalar que uno de los principales objetivos de la conversación fue restablecer los canales de comunicación directa entre los gobiernos.

“En la conversación toqué dos temas y una solicitud: que se reestablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, advirtió Petro.

El jefe de Estado explicó que el diálogo permitió reactivar un canal que llevaba tiempo cerrado. “Lo que sucedió hoy después de mucho tiempo es que hablamos y restablecí comunicación por primera vez”, dijo.

Según Petro, los dos asuntos centrales de la llamada fueron la situación en Venezuela y el narcotráfico. “Entonces, dos cosas: Venezuela y el tema del narcotráfico, le tuve que lanzar las cifras que he presentado”, señaló.

El mandatario también rechazó los señalamientos en su contra por parte del presidente estadounidense. “¿Por qué se me sindica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida contra traquetos de alto poder?”, cuestionó.

Finalmente, Petro aseguró que durante la conversación hizo referencia a vínculos del narcotráfico con actores políticos en Estados Unidos. “Le dije: muchos de los políticos que han llegado al estado de la Florida tienen relaciones con el narcotráfico”, concluyó.

Colombia
Donald Trump
Gustavo Petro
Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
“Si no se dialoga, hay guerra”: Petro revela detalles de su llamada con Trump
Gustavo Petro
El Presidente aseguró que la conversación con su homólogo estadounidense permitió restablecer canales directos y abordó los temas de Venezuela y narcotráfico.
Colombia
Trump confirmó reunión con Gustavo Petro en Washington
En plena crisis entre Colombia y Estados Unidos, Petro y Trump hablaron por teléfono.
El anuncio se da tras la llamada telefónica que mantuvieron los dos jefes de Estado en la tarde de este miércoles, en plena crisis bilateral.
Entretenimiento
¿Final alternativo de Stranger Things? Netflix revela la verdad
Netflix aclaró que la quinta temporada de Stranger Things.
Netflix aclaró que la quinta temporada de Stranger Things cerró definitivamente y anunció un documental con el detrás de cámaras del final.
Entretenimiento
“Dos hombres dándose puños”: Blessd habla de su pelea con Feid
El cantante Blessd rompió el silencio sobre su conflicto con Feid.
El cantante Blessd rompió el silencio sobre su conflicto con Feid y reveló detalles del altercado ocurrido durante la Copa América de 2024.