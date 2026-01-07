El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica de 15 minutos en la tarde de este miércoles, en medio de una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países en décadas. El contacto, que se dio de manera sorpresiva, ocurrió tras varios días de confrontación verbal y política entre Bogotá y Washington.

La tensión se había intensificado desde la madrugada del 3 de enero, cuando tropas estadounidenses incursionaron en Caracas. Petro fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar públicamente y, a las 2:05 a. m., escribió en su cuenta de X: “En este momento bombardean Caracas… Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

Ese mismo día, durante una conferencia de prensa en la que Trump anunció la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense lanzó un duro señalamiento contra su homólogo colombiano, al acusarlo de producir cocaína y enviarla a Estados Unidos, afirmación que elevó aún más el tono de la confrontación.

La situación escaló nuevamente cuando Trump aseguró, a bordo del Air Force One, que “le suena bien” una eventual operación militar en Colombia, calificando a Petro como “un hombre enfermo”. El presidente colombiano respondió advirtiendo sobre las consecuencias humanitarias y sociales que tendría una intervención armada en la región.

El analista político Jaime Arango, exasesor de seguridad nacional, calificó el momento como “extremadamente grave” y alertó sobre efectos impredecibles si el conflicto trasciende el plano diplomático.

Reunión confirmada en la Casa Blanca

En las últimas horas, el panorama dio un giro luego de que el propio Donald Trump confirmara, a través de su red social Truth, que ambos mandatarios se reunirán próximamente en la Casa Blanca.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, escribió Trump.

Según el mandatario estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ya adelantan los arreglos para el encuentro, que tendrá lugar en Washington, D. C.