La trágica confesión de Lady Noriega sobre Pablo Escobar

Sus compañeros, impactados por la revelación, le preguntaron directamente si se refería a Escobar. Noriega respondió con un contundente “sí”, confirmando que el crimen estuvo vinculado al máximo líder del narcotráfico en Colombia durante esa época.

La cordobesa explicó que no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato. Ese día había acompañado a su prometido hasta su oficina de trabajo y poco después se produjo el crimen. Aunque evitó profundizar en detalles, dejó claro que ya tenían todo listo para su boda.

Una boda que nunca ocurrió

El relato tomó un tono aún más conmovedor cuando recordó que la fecha del matrimonio ya estaba definida.

Me iba a casar, a él lo mataron el 3 de julio, yo me casaba el 15 de agosto. Yo me quedé con el vestido, con las tarjetas

Lady Noriega contó que estaban amoblando la casa donde vivirían juntos y que incluso ese mismo día le había mostrado los tapetes, las cortinas y los muebles. El asesinato truncó de forma abrupta los planes de una vida en común.

El miedo de decir “no” en los años más violentos

La participante de La casa de los famosos también habló del contexto de violencia que dominaba al país en los años más críticos del narcotráfico. Según explicó, enfrentarse o negarse a figuras de ese poder podía representar un riesgo mortal.

El tema en ese momento era que decirle no a un personaje de esos era echárselo de enemigo

Lady recordó que no solo perdió a su prometido, sino que también fue testigo de la muerte de compañeros de universidad, amigas y personas cercanas.