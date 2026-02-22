¿Por qué el padre Chucho fue operado de urgencia?

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho, fue sometido a una cirugía urgente el pasado 9 de febrero, luego de que exámenes médicos confirmaran la necesidad de intervenir dos masas detectadas en su cuerpo y una hernia abdominal. Así lo reveló el propio religioso en el programa La Red, del canal Caracol Televisión.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por los riesgos que implicaba el procedimiento y la posibilidad de que las masas estuvieran asociadas a un diagnóstico de cáncer.

Cómo detectaron las masas al Padre Chucho

De acuerdo con su testimonio en televisión, inicialmente notó una pequeña masa que con el paso del tiempo empezó a crecer. Tras someterse a estudios médicos y a un tamizaje para descartar cáncer, los especialistas concluyeron que debía operarse cuanto antes.

Posteriormente apareció una segunda masa en la zona posterior del cuerpo, lo que incrementó la preocupación del equipo médico.

A esta situación se sumó una hernia abdominal que ya había sido intervenida en el pasado, pero cuyos cuidados posteriores no fueron los adecuados. Los médicos le recomendaron cirugía inmediata para descartar cualquier presencia de células cancerígenas y prevenir un posible estrangulamiento de la hernia, una complicación que puede poner en riesgo la vida.