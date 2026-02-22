¿Por qué el padre Chucho fue operado de urgencia?

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho, fue sometido a una cirugía urgente el pasado 9 de febrero, luego de que exámenes médicos confirmaran la necesidad de intervenir dos masas detectadas en su cuerpo y una hernia abdominal. Así lo reveló el propio religioso en el programa La Red, del canal Caracol Televisión.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por los riesgos que implicaba el procedimiento y la posibilidad de que las masas estuvieran asociadas a un diagnóstico de cáncer.
Cómo detectaron las masas al Padre Chucho
De acuerdo con su testimonio en televisión, inicialmente notó una pequeña masa que con el paso del tiempo empezó a crecer. Tras someterse a estudios médicos y a un tamizaje para descartar cáncer, los especialistas concluyeron que debía operarse cuanto antes.
Posteriormente apareció una segunda masa en la zona posterior del cuerpo, lo que incrementó la preocupación del equipo médico.
A esta situación se sumó una hernia abdominal que ya había sido intervenida en el pasado, pero cuyos cuidados posteriores no fueron los adecuados. Los médicos le recomendaron cirugía inmediata para descartar cualquier presencia de células cancerígenas y prevenir un posible estrangulamiento de la hernia, una complicación que puede poner en riesgo la vida.
Cirugía urgente y advertencia de alto riesgo
El Padre Chucho explicó que, en un primer momento, intentó acceder al plan de salud destinado a religiosos. Sin embargo, debido a la urgencia del procedimiento, optó por realizar la cirugía de manera particular. Con apoyo de su familia logró reunir el dinero necesario para cubrir los costos.
Antes de ingresar al quirófano, los médicos le advirtieron que la intervención implicaba riesgos importantes, incluso la posibilidad de muerte. Según relató, recibió los Santos Óleos antes de la operación.
La cirugía se extendió durante aproximadamente dos horas y media. Durante el procedimiento, el especialista le informó —antes de ser intubado— que no le cobraría honorarios médicos, por lo que los costos quedarían cubiertos.
Complicación tras la cirugía y resultado de la biopsia
El sacerdote regresó a casa el mismo día, con indicaciones médicas estrictas. No obstante, sufrió una complicación al aplicarse hielo directamente sobre la piel, lo que le provocó una quemadura y posteriormente una fuerte dermatitis.
Actualmente permanece en reposo, con cambios en la dieta y limitaciones físicas que incluso le generan molestias al reír, debido a la reciente intervención abdominal.
Días después recibió el resultado de la biopsia: las masas eran benignas. La noticia trajo alivio tanto para él como para sus seguidores.