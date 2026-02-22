Petro alerta sobre uso de agua con fines políticos en estos departamentos

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional de Colombia investigar y detener a quienes, en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, estarían utilizando la entrega de agua potable con fines electorales.

Lea también: Inundaciones en Córdoba elevan casos de malaria y dengue en Montería

La instrucción fue emitida públicamente por el mandatario, quien pidió acciones inmediatas frente a las denuncias que han surgido en estas regiones del Caribe colombiano.

“Detener a los autores materiales e intelectuales”

En su pronunciamiento, el jefe de Estado fue enfático al solicitar resultados concretos por parte de la Fuerza Pública.

“Le solicito a la Policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos”, expresó el mandatario, en referencia a posibles irregularidades en el municipio de Aguachica.

El presidente insistió en que los comandantes de Policía en Cesar, Magdalena y La Guajira deben actuar de manera inmediata frente a los señalamientos sobre el presunto uso político de un servicio esencial como el agua potable.

Advertencia sobre presunta articulación con mafias políticas

En un mensaje de tono contundente, Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia al señalar que la inacción podría interpretarse como complicidad.

“Si no responden en la práctica es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”, afirmó el mandatario, subrayando que se trata de una orden directa en su calidad de comandante supremo de la Fuerza Pública.

El pronunciamiento eleva la presión sobre las autoridades locales en medio de un escenario preelectoral, donde históricamente se han denunciado prácticas de clientelismo y compra de votos en algunas zonas del país.

El presidente también recordó que ordenó instalar “de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental” en el Parque Tayrona, una de las principales reservas naturales del país ubicada en jurisdicción de Santa Marta.

Sin embargo, cuestionó que dicha instrucción aún no se haya cumplido, lo que, según dijo, genera dudas sobre la efectividad de la respuesta institucional en la región.

“No queremos policías encubriendo el crimen”

El jefe de Estado concluyó su mensaje reiterando que no tolerará posibles omisiones o encubrimientos dentro de la Fuerza Pública.

“No queremos policías encubriendo el crimen”, afirmó, al recalcar que la orden de investigar y capturar a los responsables del presunto delito electoral debe ejecutarse sin dilaciones.