Inundaciones en Córdoba elevan casos de malaria y dengue en Montería

El retroceso paulatino de las aguas en Montería no solo deja viviendas afectadas y miles de damnificados. También abre la puerta a una posible crisis sanitaria. Con el 80 % del territorio del departamento de Córdoba todavía impactado por inundaciones, autoridades y expertos advierten que los casos de dengue y malaria podrían incluso triplicarse en las próximas semanas.

La investigadora María Fernanda Yasnot Acosta, de la Universidad de Córdoba y presidenta de la Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical, explicó en medios nacionales que el retorno de las familias a zonas anegadas crea condiciones propicias para la proliferación de mosquitos.

“Cuando disminuyan las inundaciones vamos a tener seguramente un nuevo brote de malaria”, advirtió. Aunque destacó que el personal de laboratorio está preparado para la contingencia, insistió en la urgencia de contar con diagnósticos oportunos y tratamiento inmediato, con respaldo del Gobierno nacional.

Las cifras actuales reflejan un panorama delicado: la Secretaría de Salud de Córdoba reporta 339 casos de dengue, de los cuales siete son graves, y 387 casos de malaria, con tres complicaciones. En 2024 el departamento alcanzó 13.000 casos de malaria, cifra que bajó a 8.000 en 2025, aunque la experta alertó que podría registrarse un nuevo aumento, especialmente en el sur del departamento.

Más amenazas: leptospirosis y enfermedades bacterianas

El riesgo no se limita a virus transmitidos por mosquitos. La presencia de roedores y la descomposición de animales muertos elevan la probabilidad de leptospirosis, mientras que el hacinamiento en albergues podría favorecer infecciones como la salmonelosis.