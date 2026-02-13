Así reaccionó Petro a la suspensión provisional del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 y aseguró que respetará la decisión judicial, aunque insistió en que la medida adoptada por su Gobierno está sustentada en la Constitución y en criterios económicos.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente el decreto que estableció un incremento del 23,7 % del salario mínimo y le diera al Ejecutivo un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio, mientras se resuelve de fondo la demanda contra el acto administrativo.

Petro defiende el decreto

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que el “decreto de salario vital es ordenado por la Constitución” y sostuvo que el documento expedido por el Gobierno incluye los criterios económicos requeridos.

“Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, escribió el jefe de Estado, en referencia a la orden judicial que exige la expedición de un nuevo decreto transitorio.

El presidente también señaló que el nuevo acto administrativo seguirá los lineamientos constitucionales y reiteró que el objetivo de la medida es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Anuncian nueva concertación

Petro informó que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación, como parte del proceso para expedir el nuevo decreto. Según explicó, este espacio tendrá en cuenta las más recientes mediciones económicas y estudios sobre el impacto del salario mínimo en la inflación y en el comportamiento de la economía.

El mandatario también solicitó la reunión de la coordinación de movimientos sociales para analizar la situación y el contenido del nuevo decreto que deberá expedir el Gobierno en cumplimiento de la orden judicial.

En su mensaje, el presidente sostuvo que las decisiones sobre el salario mínimo deben considerar el impacto social y económico, especialmente en el acceso a alimentos y en las condiciones de vida de la población trabajadora.

Llamado al “pacto social”

En su pronunciamiento, Petro reiteró su llamado a construir un “pacto social de la vida y de la paz” e invitó al pueblo trabajador a expresarse frente a la suspensión del decreto.

Asimismo, señaló que el Gobierno actuará dentro del marco constitucional en la expedición del nuevo decreto, mientras el Consejo de Estado continúa el análisis de fondo sobre la legalidad del incremento.

La decisión del alto tribunal abre un nuevo proceso administrativo para definir el aumento del salario mínimo, en un contexto de debate político y jurídico sobre los criterios que deben aplicarse para su fijación.