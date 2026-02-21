ELN instala explosivo en vía Tame–Arauca

“Este nuevo hecho confirma, una vez más, el actuar criminal del ELN, que insiste en sembrar terror sobre los principales ejes viales del departamento de Arauca”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Arauca ha sido históricamente uno de los departamentos con mayor presencia del ELN, especialmente en corredores viales y zonas rurales donde se disputan el control territorial.

Combates en zona rural de Guaviare

De manera simultánea, se reportaron enfrentamientos en el sector de Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, entre unidades del Ejército y guerrilleros de la estructura Jorge Briceño Suárez, perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

Las autoridades confirmaron que en medio de los combates varios soldados resultaron heridos, aunque no se ha precisado el número ni la gravedad de las lesiones.

La región del Guaviare continúa siendo escenario de confrontaciones entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales que buscan consolidar rutas estratégicas para economías ilícitas.

Cuatro menores abandonan filas guerrilleras

En el marco de operaciones militares sostenidas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 8, adscrito a la Tercera Brigada, lograron la recuperación de cuatro menores de edad que hacían parte de una estructura armada al servicio de alias ‘Marlon’.

Los adolescentes, con edades entre los 14 y 17 años, se acercaron voluntariamente a las tropas y manifestaron su intención de abandonar la organización ilegal.

Según el reporte oficial, los jóvenes habrían permanecido más de un año y medio vinculados de manera obligada tras ser reclutados forzosamente en zonas urbanas del suroccidente del país.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron un arma larga marcada con las iniciales de la estructura criminal, un proveedor y 28 cartuchos de diferentes calibres. El material fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Persisten los desafíos de seguridad

Los tres hechos evidencian la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales en distintas regiones del país, pese a los esfuerzos institucionales para contener su accionar.

Mientras en Arauca se mantiene la alerta por ataques a la infraestructura vial, en Guaviare continúan las confrontaciones armadas y en el suroccidente preocupa el reclutamiento forzado de menores.