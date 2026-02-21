Confirman la muerte de Willie Colón a sus 75 años

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud.

El 20 de febrero, su colega Rubén Blades se pronunció en redes sociales alertando sobre su estado, indicando que había sido internado en Nueva York.

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital en Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio

En ese momento el panameño indicó que no tenía mucha más información sobre la situación de Willie Colón. Ahora toda la industria musical está de luto, despidiéndose de uno de los exponentes más significativos del género salsa.

¿Quién fue Willie Colón?

🎺 1. Explosión salsera con Héctor Lavoe (finales de los 60 – 70)

A finales de los años 60 se convirtió en una de las estrellas del sello Fania Records. Su sociedad musical con Héctor Lavoe produjo álbumes icónicos como El Malo (1967) y consolidó un sonido urbano, crudo y callejero que redefinió la salsa neoyorquina.

🌎 2. Protagonismo en la Fania All-Stars

Fue pieza clave de las Fania All-Stars, agrupación que llevó la salsa a escenarios internacionales en los años 70, incluyendo históricos conciertos en Nueva York y Latinoamérica que expandieron el género a nivel global.

✍️ 3. Etapa con Rubén Blades y la salsa consciente (1977–1980)

Su alianza con Rubén Blades marcó un antes y un después. El álbum Siembra (1978) se convirtió en uno de los discos de salsa más vendidos de la historia, con canciones como “Pedro Navaja”, que introdujeron narrativa social y contenido político al género.

🎶 4. Carrera como solista y productor

En los años 80 y 90 continuó grabando como solista, explorando fusiones con pop y música tropical. También destacó como productor y colaborador de múltiples artistas, manteniendo influencia en la evolución de la salsa.

🎭 5. Activismo y vida pública

Además de músico, incursionó en la política en Estados Unidos y ha sido un activo comentarista social. Su figura trascendió la música, convirtiéndose en referente cultural latino en Nueva York.

