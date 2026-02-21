La condición a Falcao para que juegue en el Mundial

En pleno debate rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un nombre histórico volvió a sacudir el panorama futbolero colombiano: Radamel Falcao García.

Según revelaron los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis en La FM, el delantero habría sostenido una conversación directa con el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, que deja abierta la posibilidad de una convocatoria al Mundial si cumple una condición clara: mantener ritmo competitivo.

Lea también: Bogotá exhibe el trofeo original de la Copa Mundial 2026

La versión, que también fue ratificada por el periodista argentino Sebastián Srur, encendió las redes sociales y dividió opiniones entre quienes hablan de una “campaña” y quienes aseguran que se trata de una puerta real, aunque exigente.

La condición de Lorenzo: “Si tiene ritmo, va al Mundial”

El mensaje del seleccionador habría sido directo: si Falcao juega con regularidad y demuestra nivel, será tenido en cuenta para la lista definitiva de 26 jugadores.

“Yo no puedo tenerte en la Selección si no juegas. Si tienes ritmo, lo voy a llevar al Mundial”, habría sido la frase transmitida por Lorenzo al máximo goleador histórico de Colombia.

La exigencia no sería simbólica ni emocional. No se trataría de un homenaje por trayectoria, sino de una decisión estrictamente deportiva. La continuidad, los goles y el estado físico serán determinantes.

De concretarse, Falcao llegaría con 40 años al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un escenario que elevaría aún más la magnitud del desafío.

Liderazgo: el factor que pesa en la decisión

Más allá del rendimiento en cancha, hay un elemento que el cuerpo técnico considera clave: el liderazgo dentro del grupo.

Según lo expuesto en el programa, Lorenzo valora la ascendencia de Falcao en el vestuario. Incluso se mencionó una “deuda moral” por lo ocurrido en el Copa Mundial de la FIFA 2014, torneo al que el delantero no pudo asistir por lesión.

En el análisis también surgieron comparaciones con referentes actuales como James Rodríguez y David Ospina. Mientras James es considerado el líder futbolístico, Falcao y Ospina serían vistos como referentes de autoridad y respeto natural en el camerino.

La discusión incluso evocó la figura de Mario Yepes, a quien algunos señalan como el último gran capitán espiritual del equipo nacional.

En un plantel joven y talentoso, la experiencia en torneos de alto nivel podría marcar diferencia en momentos críticos de un Mundial.

¿Tiene nivel para competir con los actuales delanteros?

El debate no ignoró la competencia interna. Hoy la delantera colombiana tiene nombres consolidados como Jhon Córdoba y Luis Suárez, quienes parten con ventaja en la carrera por la titularidad.

Desde que Falcao dejó de ser el nueve indiscutido, varios atacantes han pasado por la posición: Jackson Martínez, Carlos Bacca, Miguel Ángel Borja, Duván Zapata, Rafael Santos Borré y Mateo Casierra, entre otros.

Sin embargo, ninguno ha logrado adueñarse completamente del dorsal 9 con la regularidad que tuvo el ‘Tigre’ en su mejor momento.

Otro punto a favor del delantero sería su disposición a asumir un rol secundario. Según lo comentado al aire, Falcao no tendría inconveniente en ser alternativa desde el banco y aportar experiencia cuando el partido lo exija.

¿Falcao al Mundial 2026? Una puerta abierta

La conclusión del debate fue clara: si Falcao está activo, compite con regularidad y responde en el campo, es seleccionable.

No se trata de nostalgia ni de presión mediática. Existe una conversación y una condición concreta. La decisión final dependerá de su rendimiento en los próximos meses y de la coherencia del proyecto deportivo de Néstor Lorenzo.

Por ahora, la pregunta sigue abierta para la afición: ¿debe Falcao ir al Mundial 2026 si tiene ritmo competitivo?