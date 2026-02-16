Inicio
Fútbol

Bogotá exhibe el trofeo original de la Copa Mundial 2026

Lun, 16/02/2026 - 11:31
El trofeo original del Mundial 2026 llegó a Bogotá y podrá visitarse desde el 16 de febrero en Corferias. Conozca fechas y detalles del tour.
La capital colombiana amaneció con aroma a Copa del Mundo. A más de cuatro meses del arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el símbolo máximo del fútbol ya está en el país: el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA inició en Bogotá su recorrido por Sudamérica.

La estatuilla, reservada únicamente para los campeones del mundo y exhibida cada cuatro años, estará abierta al público desde el lunes 16 de febrero de 2026 en Corferias, tras una presentación oficial realizada el domingo ante medios de comunicación y personalidades del deporte.

El galardón no es una réplica. Se trata del trofeo auténtico, elaborado en oro macizo de 18 quilates, con 36,8 centímetros de altura y 6,175 kilogramos de peso. Diseñado en 1974, representa a dos figuras humanas elevando el globo terráqueo, una imagen convertida en ícono universal del deporte.

La presentación contó con la presencia de David Trezeguet, campeón con Francia en la Copa Mundial de la FIFA 1998, quien recordó el significado personal de haberlo levantado.

“Ha sido el trofeo más importante en mi vida. No son muchas las generaciones que tienen la oportunidad de ganar este título”, expresó el exdelantero.

Trezeguet ya había acompañado el tour en países como Guatemala y Honduras, antes de arribar a Colombia.

 

Colombia, primera parada en Sudamérica

El paso por Bogotá marca el inicio del recorrido sudamericano del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizado en alianza entre la FIFA y Coca-Cola.

Tras Colombia, el trofeo visitará Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México, con un itinerario que contempla 10 ciudades en 26 días. Además, regresará del 5 al 8 de junio, previo a que los nuevos campeones lo alcen en la final del torneo.

Durante el evento también estuvo presente el excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, reforzando el componente simbólico de la jornada.

La última vez que el trofeo estuvo en territorio colombiano fue en 2014, antes del Mundial de Brasil. Doce años después, vuelve a encender la pasión en un país que ya empieza a vivir la antesala de la cita orbital.

Con la exhibición abierta hasta el 16 de febrero, miles de aficionados podrán acercarse al objeto más codiciado del fútbol, mientras la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 avanza.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Mundial 2026
Fútbol
