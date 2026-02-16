Bogotá exhibe el trofeo original de la Copa Mundial 2026

La capital colombiana amaneció con aroma a Copa del Mundo. A más de cuatro meses del arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el símbolo máximo del fútbol ya está en el país: el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA inició en Bogotá su recorrido por Sudamérica.

La estatuilla, reservada únicamente para los campeones del mundo y exhibida cada cuatro años, estará abierta al público desde el lunes 16 de febrero de 2026 en Corferias, tras una presentación oficial realizada el domingo ante medios de comunicación y personalidades del deporte.

Le puede interesar: Kevin Arley, el niño con hemofilia que murió esperando su medicamento

El galardón no es una réplica. Se trata del trofeo auténtico, elaborado en oro macizo de 18 quilates, con 36,8 centímetros de altura y 6,175 kilogramos de peso. Diseñado en 1974, representa a dos figuras humanas elevando el globo terráqueo, una imagen convertida en ícono universal del deporte.

La presentación contó con la presencia de David Trezeguet, campeón con Francia en la Copa Mundial de la FIFA 1998, quien recordó el significado personal de haberlo levantado.

“Ha sido el trofeo más importante en mi vida. No son muchas las generaciones que tienen la oportunidad de ganar este título”, expresó el exdelantero.

Trezeguet ya había acompañado el tour en países como Guatemala y Honduras, antes de arribar a Colombia.