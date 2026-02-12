Inicio
Partidos del viernes 13 de febrero: Horarios de América vs. Santa Fe, PSG y Chelsea

Jue, 12/02/2026 - 17:22
La Liga BetPlay, la Ligue 1 y la FA Cup protagonizan la jornada futbolera de este viernes 12 de febrero, con duelos destacados en Colombia, Francia e Inglaterra.
Pedro Fernandez (R) and Marquinhos of PSG react during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint Germain and Olympique Marseille, in Paris, France,
Créditos:
EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

El fútbol de alto nivel se toma el cierre de la semana con una cartelera que combina la pasión local y el espectáculo internacional. La jornada de este viernes promete emociones intensas desde el mediodía hasta la noche, con equipos históricos buscando consolidar su posición en sus respectivos torneos y avanzar en las copas locales.

Así se jugará la jornada:

En el ámbito local, la Liga BetPlay se roba todas las miradas con un enfrentamiento de titanes. El América de Cali recibirá a Independiente Santa Fe a las 8:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero. Este clásico de rojos es el plato fuerte del viernes, donde ambos equipos buscan sumar puntos vitales para escalar en la tabla de posiciones en un duelo que siempre garantiza intensidad y buen fútbol.

Por otro lado, la Ligue 1 de Francia ofrece doble cartelera para los amantes del fútbol europeo. La acción inicia a la 1:00 p.m. con el PSG visitando al Rennes, un duelo donde los parisinos esperan demostrar su jerarquía. Más tarde, a las 3:05 p.m., el AS Mónaco se enfrentará al Nantes, en un partido clave para las aspiraciones europeas del conjunto del principado.

Finalmente, la mística de la FA Cup en Inglaterra entra en escena con dos compromisos programados para las 2:45 p.m. El Chelsea visitará al Hull City con la obligación de seguir avanzando en el torneo de clubes más antiguo del mundo. Al mismo tiempo, el FC Wrexham se medirá ante el Ipswich Town, en un encuentro que promete la entrega y el drama característico de esta competición británica.

¿Dónde ver los partidos?

  • Liga BetPlay: Win Sports +

  • Ligue 1: Disney Plus

  • FA Cup: Disney Plus

Alejandro Roncancio Soche
