En medio de una época dominada por la inmediatez de las redes sociales y el correo electrónico, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la empresa postal 4-72 lanzaron una iniciativa para recuperar una tradición que durante décadas conectó emociones y distancias. Con motivo de San Valentín, los colombianos podrán escribir y enviar cartas de amor o mensajes especiales de manera gratuita a cualquier lugar del país.

La campaña se desarrollará entre el 11 y el 14 de febrero y busca que las personas retomen la comunicación escrita como una forma de expresar sentimientos con intención, tiempo y cercanía. La propuesta invita a volver al papel y a redescubrir el valor simbólico de una carta que se guarda, se relee y se convierte en recuerdo.

Según explicó el Ministerio TIC, la iniciativa también pretende resaltar la vigencia del servicio postal como una herramienta real de comunicación, especialmente en regiones apartadas donde el correo continúa siendo fundamental para conectar territorios y comunidades.

Durante estos días, las cartas podrán entregarse en los puntos de venta de 4-72 en todo el país. Cada persona podrá enviar una carta con extensión máxima de una hoja y deberá incluir los datos completos del remitente y del destinatario para garantizar la entrega. No se permitirá el envío de paquetes ni alimentos dentro de esta campaña.

La ministra TIC, Karina Murcia, destacó que la iniciativa no solo promueve la expresión de afecto sino que también reconoce la importancia histórica del servicio postal en Colombia, incluso en zonas de difícil acceso donde sigue siendo una vía clave de comunicación.

Una apuesta por rescatar la comunicación con sentido

El Ministerio señaló que, aunque las nuevas tecnologías han transformado la forma de relacionarse, escribir una carta sigue siendo un acto cargado de intención y significado. A diferencia de los mensajes instantáneos, el proceso de redactar, enviar y esperar una respuesta genera una conexión emocional distinta que muchas personas buscan recuperar.

Además de celebrar San Valentín, la campaña busca sensibilizar sobre el papel del sector postal en el desarrollo social y económico del país. Gracias a su cobertura nacional, este servicio facilita la comunicación entre personas, impulsa el comercio, fortalece el emprendimiento y contribuye a reducir brechas territoriales.

Con esta iniciativa, las entidades esperan que miles de colombianos vuelvan a escribir cartas y redescubran una forma de comunicación que, pese al paso del tiempo, sigue siendo profundamente humana.