El avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se estrelló contra una montaña en Norte de Santander. Así lo confirmó el informe preliminar presentado por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil sobre el accidente en el que murieron 15 personas.

La aeronave, un Beechcraft 1900D con matrícula HK4709, impactó contra terreno montañoso en zona rural del municipio de La Playa de Belén el pasado 28 de enero. En el vuelo viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, quienes fallecieron en el lugar.

Qué pasó antes del choque

Según el reporte oficial, la última comunicación con el control aéreo se produjo cuando la tripulación informó que estaba a 15 millas del destino. Después de ese mensaje no volvió a haber contacto.

Minutos más tarde, el avión inició un descenso y terminó chocando contra la montaña. Las autoridades localizaron los restos a casi 7.000 pies de altura.

Cajas negras y primeros hallazgos

Los investigadores recuperaron las dos cajas negras del avión. El registrador de datos ya fue descargado y contiene información clave sobre el vuelo. El equipo que graba las conversaciones en cabina sufrió daños y continúa en proceso técnico para recuperar su contenido.

El informe preliminar también señala que no se encontraron señales de incendio en los restos de la aeronave, lo que refuerza que el siniestro ocurrió por impacto directo contra el terreno.

La ministra de Transporte aseguró que la investigación continuará en varias fases para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades insistieron en que este es un informe preliminar y que el análisis técnico seguirá en los próximos meses.