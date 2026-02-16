Daniel Briceño: “el enemigo es Iván Cepeda, no María Fernanda Cabal”

Daniel Briceño decidió dejar el Concejo de Bogotá para dar el salto a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. En diálogo con KienyKe.com explicó por qué optó por esa corporación y no por el Senado, lanzó duras críticas contra el funcionamiento del Congreso y habló sin rodeos de las tensiones internas en su partido.

Según él, su apuesta es política y estratégica. “Bogotá requiere que nosotros demos una batalla política electoral en una ciudad y en un territorio donde el proyecto estatista del petrismo creció y nació”, afirmó.

Para él, la capital es el epicentro de una disputa ideológica que debe darse en las urnas y en el Congreso.

Pero también defendió el peso institucional de la Cámara de Representantes. “Muchos han querido hacernos creer que el Senado es más importante que la Cámara, cuando es en la Cámara donde, por ejemplo, a través de la Comisión de Acusaciones se juzga al presidente”, explicó.

Y fue más allá: “como nos hemos olvidado de la Cámara, se ha convertido esto en una especie de delincuentes. Delincuentes es lo que hay allí”.

Corrupción, cupos indicativos y campañas millonarias

Briceño sostuvo que el problema no es solo ideológico sino estructural. A su juicio, buena parte del Congreso está atrapada en una lógica de intercambio político.

“Si usted gasta 35.000 o 40.000 millones de pesos en una campaña, la primera pregunta es de dónde sale esa plata”, cuestionó. Según dijo, esa inversión termina condicionando la independencia del legislador: “Usted tiene que llegar a entregarse, a votarle todo al gobierno y después ir ministerio por ministerio a pedir cupos indicativos”.

Sobre ese mecanismo fue directo: “es simplemente un presupuesto que se le asigna desde el gobierno a los congresistas que le ayudan al gobierno para callarles la boca”.

En ese contexto, aseguró que el control político será permanente, incluso si el presidente es de su mismo sector: “el control va a ser permanente y sea quien sea presidente. Incluso con más fuerza si el gobierno es de mi partido”.

Educación: concesiones, bono escolar y evaluación real

En el terreno legislativo, Briceño anunció que tiene cerca de 16 proyectos listos. El eje principal será educación, especialmente para los estratos 1 y 2.

“Hoy una familia de estrato uno y dos está condenada a ir al colegio público malo, de malos resultados, ideologizado”, afirmó. Por eso, propone ampliar el modelo de colegios en concesión, crear un “voucher o bono escolar educativo” y establecer una evaluación estricta para docentes.

“Hoy no existe una evaluación real para docentes. Lo que llenan es una tablita y dicen ‘sí, hizo las cosas bien’”, sostuvo. En su visión, si un profesor no obtiene resultados, debe enfrentar consecuencias.

“Cuando usted evalúa en el sector privado a una persona que hace las cosas mal, usted lo echa. Aquí debería pasar lo mismo”, dijo.

También planteó que cuando un docente participe en marchas o actividades políticas en horario laboral, “se le descuente el día”.

Galán: seguridad, politiquería y basuras

Sobre la administración de Carlos Fernando Galán fue crítico. “La Alcaldía le debe mucho a esta ciudad”, afirmó, aunque reconoció que el alcalde es “un tipo decente”.

En seguridad fue contundente: “le quedó grande el tema de seguridad”. También cuestionó el manejo político en las alcaldías locales: “Las 20 alcaldías locales son presas de políticos”.

En cuanto a la crisis de basuras, señaló: “el alcalde cometió un grave error” y sostuvo que se privilegiaron cuotas políticas sobre decisiones técnicas.

Córdoba y la renovación política

Briceño también apuntó hacia el departamento de Córdoba, al que calificó como símbolo de la crisis política. “Los primeros que se deberían quemar son todos los políticos del departamento de Córdoba”, afirmó. Y agregó: “se han robado ese departamento”.

Para él, la renovación no será inmediata, pero sí necesaria: “Cuando llegan dos, tres o cuatro voces nuevas, uno dice: ahí vamos ganando”.

Crisis interna y mensaje a su partido

Sobre la controversia en el Centro Democrático tras la consulta presidencial y la presunta renuncia de María Fernanda Caba y su esposo, aclaró: “José Félix nunca se fue”. Reconoció tensiones, pero hizo un llamado a la unidad.

“Aquí hay actos de inmadurez”, dijo, y añadió que las divisiones internas debilitan al sector. “No hay grandeza cuando usted antepone sus dolores personales frente a los proyectos políticos nacionales”.

Finalmente, marcó su postura frente al panorama electoral: “aquí el enemigo realmente es Iván Cepeda”.

Con ese mensaje, Briceño busca proyectarse como una voz de opinión dentro del Congreso, con énfasis en austeridad, control político y libertad de elección. “En lo que creo y lo que digo lo cumplo”, concluyó.

