Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por el Partido Oxígeno

A un mes de las elecciones al Congreso, el Partido Oxígeno enfrenta una de sus mayores tensiones internas tras la renuncia irrevocable de Sofía Alejandra Gaviria Correa a su candidatura al Senado. La decisión, comunicada formalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), profundiza la disputa política con la fundadora y directora de la colectividad, Ingrid Betancourt.

Gaviria Correa, quien encabezaba la lista del movimiento político al Senado, presentó cartas dirigidas al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, y al registrador nacional, Hernán Penagos, en las que notificó su decisión de manera formal. En los documentos señaló que su renuncia obedece a “razones de carácter político y personal” relacionadas con presuntas deficiencias internas en el partido.

Entre los principales argumentos expuestos por la excandidata se encuentra la “falta de garantías democráticas internas”, así como la “ausencia de espacios reales de deliberación”. Según explicó, estas condiciones limitarían la participación efectiva de los militantes en la toma de decisiones y afectarían la institucionalidad que debe caracterizar a una organización política.

Uno de los puntos más delicados de su denuncia es la referencia a “situaciones de persecución frente a posturas políticas” divergentes. Gaviria también cuestionó la “falta de independencia en la toma de decisiones” y la “ausencia de una causa programática clara”, elementos que, a su juicio, debilitan el proyecto colectivo y aumentan la polarización en el país.

En entrevista con el programa 6AM de Caracol Radio, Gaviria respondió a recientes declaraciones de Betancourt, quien había afirmado que “la batalla no es para tibios”, en alusión a quienes abandonaron la colectividad. Frente a ello, la excandidata fue crítica y aseguró que, aunque reconoce la inteligencia de la dirigente, considera que su “personalidad autoritaria, su egoísmo y su desconexión con el país ya lo han dicho todo”.

Además, afirmó que Betancourt maneja el partido “como un guante para su manipulación”. “Yo no puedo hacer parte de ese guante de manipulación”, agregó, dejando clara la ruptura política con la líder de Oxígeno.

En sus comunicaciones oficiales, Gaviria solicitó a las autoridades electorales que se realicen “las anotaciones y trámites administrativos correspondientes para efectos de dejar sin efecto mi inscripción como candidata”. Con ello, busca formalizar su salida definitiva del proceso electoral en curso.

La renuncia de quien era cabeza de lista al Senado representa un golpe significativo para el Partido Oxígeno en plena recta final hacia las elecciones legislativas. Más allá de sus implicaciones inmediatas, las acusaciones sobre falta de democracia interna y persecución de voces críticas abren un debate más amplio sobre la transparencia y el funcionamiento de las organizaciones políticas en Colombia, en un momento clave para la renovación del Congreso.