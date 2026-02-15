Candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán fue retenida por hombres armados en Cauca

La candidata a la Cámara de Representantes y exalcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados en zona rural de ese municipio del departamento del Cauca.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo de campaña y el Partido Liberal Colombiano, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 14 de febrero, cuando la aspirante se movilizaba en un vehículo junto a integrantes de su equipo de trabajo y su esquema de seguridad.

Según el pronunciamiento, Guzmán González fue interceptada por sujetos armados, quienes la retuvieron durante varios minutos. Posteriormente fue liberada, pero el vehículo en el que se desplazaba fue hurtado y los escoltas fueron despojados de su armamento.

“Hoy el Cauca fue golpeado nuevamente por la violencia. Nuestra candidata (…) fue retenida por hombres armados mientras se desplazaba por el sector rural de Santander de Quilichao”, señaló el comunicado.}

Denuncia y llamado a garantías

Desde la campaña indicaron que la candidata y su equipo se encuentran a salvo. No obstante, calificaron lo ocurrido como “inaceptable” y como “un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas”.

En el texto también se afirmó que el hecho refleja la situación de orden público en el Cauca y advirtieron sobre lo que consideran violencia política contra las mujeres, utilizada para intimidar y frenar liderazgos.

El equipo confirmó que la denuncia fue instaurada ante las autoridades competentes y pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de control adoptar “medidas inmediatas, efectivas y verificables de protección para todas y todos los candidatos en el Cauca”.

Asimismo, señalaron que continuarán con la campaña en los municipios del departamento.

Reacciones y contexto reciente

Uno de los primeros pronunciamientos fue el de la vicepresidenta Francia Márquez, quien expresó su solidaridad con la candidata y rechazó los hechos. A través de su cuenta en X, indicó que este tipo de situaciones afectan la libertad y la participación política en los territorios.

Por su parte, Leonardo González, director de Indepaz, señaló que lo ocurrido confirma los riesgos que enfrentan las lideresas en el departamento y advirtió sobre el impacto que estos hechos pueden tener en las garantías electorales.

El caso se suma a lo ocurrido el pasado 10 de febrero con la senadora indígena Aída Quilcué, quien fue retenida por varias horas en el Cauca y posteriormente hallada por la guardia indígena junto a su esquema de seguridad. Según relató la congresista, hombres armados los obligaron a descender del vehículo y los condujeron a un sitio desconocido antes de dejarlos en libertad.

Ambos hechos han generado llamados para reforzar las condiciones de seguridad en el departamento en medio del proceso electoral y de las actividades políticas en zonas rurales del Cauca.