Petro acepta comisión propuesta por Antonio García sobre el ELN

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la captura de varios integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una ofensiva contra la red financiera de esa guerrilla. Entre los detenidos se encuentran alias 'Monchi', señalado como segundo cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la comisión Camilo Cienfuegos, y los presuntos integrantes conocidos como 'Calilla', 'Perro' y 'Zancudo'.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias 'Monchi' sería el principal articulador financiero de esa estructura armada en Arauca. Según las autoridades, su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas.

Las capturas se realizaron en una operación simultánea en las veredas La Laguna y La Pesquera, así como en el casco urbano del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

Tras conocerse los resultados de la ofensiva, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que envió una advertencia al ELN. “El camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico”, afirmó.

Comisión internacional de verificación

En su pronunciamiento, el jefe de Estado aceptó la propuesta hecha en enero por alias Antonio García, máximo comandante del ELN, quien planteó la creación de una comisión internacional para verificar que esa organización no tiene vínculos con economías ilegales asociadas al narcotráfico.

“Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”, escribió el presidente.

Petro señaló que dicha comisión debe ser “científica e independiente a gobiernos” y que la información recopilada deberá ser entregada al Consejo sobre Drogas de Naciones Unidas. El objetivo, según indicó, es establecer si la política del ELN frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios donde tiene presencia.

Sustitución de cultivos en el Catatumbo

El mandatario también insistió en la necesidad de iniciar “desde ya” un proceso masivo de erradicación voluntaria de hoja de coca en la región del Catatumbo, zona históricamente afectada por el conflicto armado y los cultivos ilícitos.

Según Petro, la sustitución de cultivos será “fuertemente apoyada financieramente por el Gobierno, en favor del campesinado del Catatumbo sin diferencia ideológica, y a sus asociaciones”.

En enero, Antonio García aseguró en una entrevista que el ELN no participa en actividades de narcotráfico y sostuvo que el grupo cuenta con información suficiente para demostrarlo. También afirmó que, junto con comunidades locales, habrían erradicado cultivos de coca en Arauca sin recibir recursos del Estado.

El pronunciamiento del presidente se da en medio de las tensiones y diálogos intermitentes con esa guerrilla, y reitera que cualquier avance hacia la paz deberá estar acompañado de una ruptura comprobable con las economías ilegales.