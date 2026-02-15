Gobierno ofrece 900 becas para maestría y doctorado

Acceder a una maestría o doctorado en Colombia dejará de depender de la capacidad de endeudamiento. El Gobierno puso en marcha “Becas para el Cambio”, un programa que ofrecerá 900 cupos financiados completamente por el Estado y cuya convocatoria iniciará en febrero de 2026.

La iniciativa fue oficializada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que plantea un giro frente al modelo tradicional de créditos educativos. Según explicó la ministra Ángela Olaya Requene, la nueva estrategia elimina el esquema basado en préstamos y lo reemplaza por apoyos económicos directos, dirigidos especialmente a población vulnerable.

El programa cuenta con el aval del Conpes 4182, que aprobó una inversión de 370 mil millones de pesos. Con estos recursos se beneficiarán cerca de 900 colombianos, quienes podrán cursar estudios de maestría y doctorado sin adquirir deudas.

De acuerdo con la ministra, la medida busca romper con una desigualdad estructural que durante años ha limitado el acceso a la educación avanzada según el estrato social o la capacidad de pago.

Prioridad para mujeres y territorios excluidos

El diseño de “Becas para el Cambio” incorpora un fuerte enfoque de equidad. El 60 % de los cupos estará reservado para mujeres, como parte de una estrategia para reducir la brecha de género en ciencia e investigación.

También tendrán prioridad personas de estratos 1, 2 y 3, así como integrantes de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.