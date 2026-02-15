Gobierno ofrece 900 becas para maestría y doctorado

Acceder a una maestría o doctorado en Colombia dejará de depender de la capacidad de endeudamiento. El Gobierno puso en marcha “Becas para el Cambio”, un programa que ofrecerá 900 cupos financiados completamente por el Estado y cuya convocatoria iniciará en febrero de 2026.
La iniciativa fue oficializada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que plantea un giro frente al modelo tradicional de créditos educativos. Según explicó la ministra Ángela Olaya Requene, la nueva estrategia elimina el esquema basado en préstamos y lo reemplaza por apoyos económicos directos, dirigidos especialmente a población vulnerable.
El programa cuenta con el aval del Conpes 4182, que aprobó una inversión de 370 mil millones de pesos. Con estos recursos se beneficiarán cerca de 900 colombianos, quienes podrán cursar estudios de maestría y doctorado sin adquirir deudas.
De acuerdo con la ministra, la medida busca romper con una desigualdad estructural que durante años ha limitado el acceso a la educación avanzada según el estrato social o la capacidad de pago.
Prioridad para mujeres y territorios excluidos
El diseño de “Becas para el Cambio” incorpora un fuerte enfoque de equidad. El 60 % de los cupos estará reservado para mujeres, como parte de una estrategia para reducir la brecha de género en ciencia e investigación.
También tendrán prioridad personas de estratos 1, 2 y 3, así como integrantes de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
En el plano territorial, el Gobierno destinará más de 110 mil millones de pesos, equivalentes al 30 % del total de recursos, para fortalecer regiones históricamente relegadas como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos. La meta es descentralizar la producción de conocimiento y ampliar la presencia científica más allá de las grandes capitales.
Además, el 60 % del presupuesto se invertirá en universidades públicas, reforzando el papel de estas instituciones en la formación avanzada del país.
Cobertura total: matrícula, sostenimiento e investigación
La convocatoria, que abrirá en febrero de 2026, garantizará una financiación integral. Los apoyos cubrirán matrícula, sostenimiento mensual y respaldo a proyectos de investigación, permitiendo que los beneficiarios se dediquen de tiempo completo a sus estudios.
Con esta apuesta, el Gobierno busca que el conocimiento se convierta en motor de transformación productiva, fortaleciendo la innovación y el desarrollo científico en Colombia. “Becas para el Cambio” se perfila así como una de las iniciativas más ambiciosas para democratizar el acceso a posgrados en el país.