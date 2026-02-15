Pradera, el pueblo que es una joya ecoturística del Valle del Cauca

Entre montañas, ríos y tradiciones vivas, el Valle del Cauca reafirma su lugar como uno de los destinos más atractivos para el ecoturismo, la aventura y el descanso en Colombia. Este departamento no solo alberga escenarios emblemáticos como el Lago Calima y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sino que también ofrece pueblos llenos de identidad, historia y sabor.
La región combina actividades al aire libre con una reconocida gastronomía vallecaucana, en la que sobresalen el tradicional sancocho de gallina, las empanadas vallunas y refrescantes opciones como el cholado y las ensaladas de frutas que se encuentran en plazas y parques.
Al suroriente del departamento, en límites con el Tolima, se encuentra Pradera, municipio conocido como la “Tierra de los prados” y también identificado como la “capital dulce”. Este territorio forma parte del programa “Vive el Valle”, estrategia de la Gobernación orientada a potenciar destinos turísticos con alto valor ambiental y cultural, al tiempo que fortalece las economías locales.
Pradera se ha convertido en punto de interés para deportistas y viajeros que buscan experiencias de naturaleza y conexión ancestral.
Patrimonio indígena y retos naturales
Entre sus principales atractivos figura la Piedra del Canadá, un sitio considerado sagrado y vinculado a la memoria indígena de la región. Allí, visitantes pueden acercarse a relatos históricos que hacen parte de la identidad del territorio.
Otro de los recorridos destacados conduce a la piedra de Kwet-Wala, ubicada a aproximadamente 45 minutos del casco urbano. Esta formación prehistórica está rodeada de una leyenda que narra cómo la maloca existente en el lugar fue convertida en piedra por los caciques chamanes. Según la tradición, el Cacique San Rafael hechizó la roca para resguardar los tesoros de su tribu ante la llegada de los conquistadores españoles. La caminata hasta este punto no solo implica exigencia física, sino también un valor arqueológico e histórico.
En la finca La Unión, los visitantes encuentran espacios para armonizar cuerpo y emociones en medio del entorno natural, acompañados por cantos tradicionales de comunidades afro que conservan la esencia cultural del municipio. Además, los ríos, quebradas y lagunas de la zona amplían la oferta para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con el agua y la biodiversidad.
El recorrido por Pradera también incluye su Casa de la Cultura, escenario para apreciar el talento local y profundizar en las raíces artísticas del municipio. El parque principal invita a caminar sin prisa, observar la vida cotidiana y disfrutar de los sabores tradicionales en los establecimientos cercanos.
Con esta combinación de paisajes, historia y cocina típica, Pradera se consolida como uno de los destinos que reflejan la diversidad turística del Valle del Cauca, territorio que integra naturaleza, patrimonio y hospitalidad en una sola experiencia.