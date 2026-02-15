Pradera, el pueblo que es una joya ecoturística del Valle del Cauca

Entre montañas, ríos y tradiciones vivas, el Valle del Cauca reafirma su lugar como uno de los destinos más atractivos para el ecoturismo, la aventura y el descanso en Colombia. Este departamento no solo alberga escenarios emblemáticos como el Lago Calima y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sino que también ofrece pueblos llenos de identidad, historia y sabor.

La región combina actividades al aire libre con una reconocida gastronomía vallecaucana, en la que sobresalen el tradicional sancocho de gallina, las empanadas vallunas y refrescantes opciones como el cholado y las ensaladas de frutas que se encuentran en plazas y parques.

Al suroriente del departamento, en límites con el Tolima, se encuentra Pradera, municipio conocido como la “Tierra de los prados” y también identificado como la “capital dulce”. Este territorio forma parte del programa “Vive el Valle”, estrategia de la Gobernación orientada a potenciar destinos turísticos con alto valor ambiental y cultural, al tiempo que fortalece las economías locales.

Pradera se ha convertido en punto de interés para deportistas y viajeros que buscan experiencias de naturaleza y conexión ancestral.

Patrimonio indígena y retos naturales

Entre sus principales atractivos figura la Piedra del Canadá, un sitio considerado sagrado y vinculado a la memoria indígena de la región. Allí, visitantes pueden acercarse a relatos históricos que hacen parte de la identidad del territorio.