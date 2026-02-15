Inicio
Entretenimiento

Recordado participante de La casa de los famosos se estrena en OnlyFans

Dom, 15/02/2026 - 08:00
Uno de los participantes más recordados de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia anunció que abre OnlyFans.
Participante de La casa de los famosos abre OnlyFans
Créditos:
Canal RCN

Omar Murillo vuelve a ser tendencia en redes sociales tras anunciar que abrirá una cuenta en OnlyFans para vender contenido para adultos. La noticia ha generado una ola de reacciones divididas, especialmente entre quienes lo conocieron por su participación en La Casa de los Famosos Colombia y por sus recordados papeles en televisión.

Murillo, quien actualmente reside en España y recientemente confirmó su ruptura con Koral, sorprendió a sus seguidores con esta nueva faceta profesional.

El actor anunció este paso en su carrera con una provocativa foto publicada en sus redes y agregó este mensaje: "Soy empresario. Soy creador. Soy actor. Soy dueño de mi imagen y de mi narrativa. No vivo de la opinión.
Vivo de la visión. Mi fe me enseñó libertad. El negocio me enseñó estrategia. Y para los que dirán: 'te siguen niños'… Mi contenido es para adultos. La responsabilidad también se educa en casa. Si monetizo mi talento, mi presencia y mi autenticidad, no es contradicción… es coherencia. No cambio mis valores. Evoluciono mis plataformas. Bienvenidos a mi OnlyFans. El que entiende propósito, entiende expansión. El que no, igual hablará."

Críticas en redes sociales

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios cuestionaron su coherencia entre su discurso público y su nueva decisión.

Algunos comentarios destacados fueron:

  • “¿Qué pasó con tu espiritualidad? Le cantabas a Dios y caíste en los trucos de Satanás”.

  • “Este tipo sí maneja un doble perfil, aparenta una vida que no es”.

  • “Ni Karen Sevillano se atrevió a tanto”.

  • “Para eso dañó el hogar”.

Las críticas apuntan principalmente a la percepción de contradicción entre su mensaje espiritual del pasado y su incursión en contenido para adultos.

De la televisión al contenido para adultos

Omar Murillo fue uno de los participantes de la primera temporada del reality de RCN, formato que ya completa tres ediciones en Colombia y que ha contado con reconocidas figuras del entretenimiento nacional.

Antes de su paso por el programa, el actor ya era ampliamente conocido por su trabajo en producciones como El Man es Germán y Las Detectivas y el Víctor, donde consolidó su carrera en la comedia y el drama.

Ahora, el artista anunció que incursionará en la plataforma OnlyFans, una decisión que, según comentarios en redes, marca un giro radical frente a la imagen espiritual y reflexiva que proyectó en años anteriores.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
¿Por qué es bueno tomar limón con aceite de oliva antes de dormir?
Limón con aceite de oliva beneficios
Conozca los múltiples beneficios de tomar un poco de limón con aceite de oliva antes de irse a la cama.
Entretenimiento
Recordado participante de La casa de los famosos se estrena en OnlyFans
Participante de La casa de los famosos abre OnlyFans
Uno de los participantes más recordados de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia anunció que abre OnlyFans.
Colombia
Pradera, el pueblo que es una joya ecoturística del Valle del Cauca
Descubra Pradera, en el Valle del Cauca: naturaleza, historia indígena, piedra de Kwet-Wala
Descubra Pradera, en el Valle del Cauca: naturaleza, historia indígena, piedra de Kwet-Wala y gastronomía tradicional.
Colombia
Gobierno ofrece 900 becas para maestría y doctorado
Gobierno ofrece 900 becas para maestría y doctorado
MinCiencias abre Becas para el Cambio con 900 apoyos económicos para posgrados. Sin endeudamiento y con prioridad para mujeres y regiones.