Omar Murillo vuelve a ser tendencia en redes sociales tras anunciar que abrirá una cuenta en OnlyFans para vender contenido para adultos. La noticia ha generado una ola de reacciones divididas, especialmente entre quienes lo conocieron por su participación en La Casa de los Famosos Colombia y por sus recordados papeles en televisión.
Murillo, quien actualmente reside en España y recientemente confirmó su ruptura con Koral, sorprendió a sus seguidores con esta nueva faceta profesional.
El actor anunció este paso en su carrera con una provocativa foto publicada en sus redes y agregó este mensaje: "Soy empresario. Soy creador. Soy actor. Soy dueño de mi imagen y de mi narrativa. No vivo de la opinión.
Vivo de la visión. Mi fe me enseñó libertad. El negocio me enseñó estrategia. Y para los que dirán: 'te siguen niños'… Mi contenido es para adultos. La responsabilidad también se educa en casa. Si monetizo mi talento, mi presencia y mi autenticidad, no es contradicción… es coherencia. No cambio mis valores. Evoluciono mis plataformas. Bienvenidos a mi OnlyFans. El que entiende propósito, entiende expansión. El que no, igual hablará."
Críticas en redes sociales
Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios cuestionaron su coherencia entre su discurso público y su nueva decisión.
Algunos comentarios destacados fueron:
-
“¿Qué pasó con tu espiritualidad? Le cantabas a Dios y caíste en los trucos de Satanás”.
-
“Este tipo sí maneja un doble perfil, aparenta una vida que no es”.
-
“Ni Karen Sevillano se atrevió a tanto”.
-
“Para eso dañó el hogar”.
Las críticas apuntan principalmente a la percepción de contradicción entre su mensaje espiritual del pasado y su incursión en contenido para adultos.
De la televisión al contenido para adultos
Omar Murillo fue uno de los participantes de la primera temporada del reality de RCN, formato que ya completa tres ediciones en Colombia y que ha contado con reconocidas figuras del entretenimiento nacional.
Antes de su paso por el programa, el actor ya era ampliamente conocido por su trabajo en producciones como El Man es Germán y Las Detectivas y el Víctor, donde consolidó su carrera en la comedia y el drama.
Ahora, el artista anunció que incursionará en la plataforma OnlyFans, una decisión que, según comentarios en redes, marca un giro radical frente a la imagen espiritual y reflexiva que proyectó en años anteriores.