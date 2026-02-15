Omar Murillo vuelve a ser tendencia en redes sociales tras anunciar que abrirá una cuenta en OnlyFans para vender contenido para adultos. La noticia ha generado una ola de reacciones divididas, especialmente entre quienes lo conocieron por su participación en La Casa de los Famosos Colombia y por sus recordados papeles en televisión.

Murillo, quien actualmente reside en España y recientemente confirmó su ruptura con Koral, sorprendió a sus seguidores con esta nueva faceta profesional.

El actor anunció este paso en su carrera con una provocativa foto publicada en sus redes y agregó este mensaje: "Soy empresario. Soy creador. Soy actor. Soy dueño de mi imagen y de mi narrativa. No vivo de la opinión.

Vivo de la visión. Mi fe me enseñó libertad. El negocio me enseñó estrategia. Y para los que dirán: 'te siguen niños'… Mi contenido es para adultos. La responsabilidad también se educa en casa. Si monetizo mi talento, mi presencia y mi autenticidad, no es contradicción… es coherencia. No cambio mis valores. Evoluciono mis plataformas. Bienvenidos a mi OnlyFans. El que entiende propósito, entiende expansión. El que no, igual hablará."