¿Por qué es bueno tomar limón con aceite de oliva antes de dormir?

Beber un chupito de aceite de oliva con limón por la noche se ha convertido en uno de los remedios naturales más populares para mejorar la digestión, depurar el organismo y favorecer el descanso. Esta sencilla mezcla, preparada con ingredientes habituales en cualquier cocina, promete actuar como un concentrado antioxidante y depurativo cuando se toma justo antes de acostarse.

Pero, ¿realmente tiene beneficios? ¿Para qué sirve tomar aceite de oliva y limón antes de dormir? Aquí te explicamos sus propiedades, cómo prepararlo y qué precauciones debes tener en cuenta.

Propiedades del aceite de oliva y el limón por la noche

El aceite de oliva virgen extra es rico en antioxidantes y grasas saludables, mientras que el limón aporta vitamina C y compuestos con efecto depurativo. Cuando se combinan, forman una mezcla que puede:

Estimular la producción de jugos gástricos.

Mejorar el tránsito intestinal.

Favorecer la digestión después de la cena.

Apoyar la función hepática.

Tomarlos juntos antes de dormir crea un efecto drenante y desintoxicante que ayuda al organismo a eliminar toxinas acumuladas durante el día.

Beneficios de tomar aceite de oliva con limón antes de acostarse

Entre los principales beneficios que se atribuyen a esta mezcla natural se encuentran:

1. Estimula la digestión

Ayuda a descomponer mejor los alimentos y reduce la sensación de pesadez nocturna.

2. Combate el estreñimiento

Favorece el tránsito intestinal y puede mejorar la regularidad.

3. Efecto depurativo y desintoxicante

Contribuye a limpiar el organismo y apoyar la función del hígado.

4. Favorece la salud del hígado

Actúa como apoyo en los procesos naturales de desintoxicación hepática.

5. Acción antiinflamatoria

Puede aliviar molestias en articulaciones gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

6. Reduce el colesterol malo

El aceite de oliva ayuda a disminuir el colesterol LDL y proteger el corazón.

7. Mejora la salud cardiovascular

Sus grasas saludables favorecen el buen funcionamiento del sistema circulatorio.

8. Beneficios para la piel

Al actuar como antioxidante, puede contribuir a una piel más luminosa y saludable.

¿Por qué se recomienda tomarlo antes de dormir?

El mejor momento para tomar aceite de oliva con limón es por la noche, justo antes de ir a la cama.

El aceite de oliva contiene pequeñas cantidades de melatonina, una hormona relacionada con el descanso. Además, al facilitar la digestión y generar sensación de ligereza, puede ayudar a conciliar el sueño más fácilmente y reducir los despertares nocturnos.

Muchas personas aseguran despertarse con más energía y menor sensación de pesadez al día siguiente.

Cómo preparar el chupito de aceite de oliva y limón

La receta es sencilla:

Ingredientes:

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Zumo de medio limón

Preparación:

Mezcla ambos ingredientes y bébelo justo antes de acostarte.

Si el sabor resulta demasiado intenso, puedes añadir medio vaso de agua para suavizarlo sin perder sus propiedades.

Además: Este es el vestido que Petro le regaló a Melania Trump

Contraindicaciones y precauciones

Aunque se trata de ingredientes naturales, no todas las personas deberían consumir esta mezcla sin precaución.

Quienes padecen gastritis, reflujo o estómago sensible deben tener cuidado, ya que la acidez del limón puede resultar irritante.

No sustituye una alimentación equilibrada ni un tratamiento médico.

Debe entenderse como un complemento dentro de un estilo de vida saludable.

Si existen dudas o condiciones médicas previas, es recomendable consultar con un profesional de la salud.