Splits, el nuevo proyecto para los amantes del running

Colombia se convirtió en escenario de una travesía inédita que unió océano, montañas y ciudad a través del running. Desde Buenaventura hasta Bogotá, un grupo de corredores recorrió el país como acto simbólico de lanzamiento de SPLITS, iniciativa de Adidas, que es un nuevo circuito de carreras por etapas que aterriza en el país con una propuesta distinta a las competencias tradicionales y con la mira puesta en la preparación hacia grandes carreras internacionales.

El recorrido atravesó cuatro departamentos y las tres cordilleras, conectando la costa pacífica con la capital. Más que una carrera, se trató de una experiencia colectiva inspirada en el formato japonés EKIDEN, donde el relevo y el trabajo en equipo son el eje central. La iniciativa busca acompañar a la comunidad runner colombiana a lo largo del año, con un enfoque progresivo, estructurado y de largo plazo.

Un país recorrido a punta de relevos y resistencia

La travesía fue protagonizada por atletas élite, embajadores y runners de perfiles híbridos, reflejando la diversidad que caracteriza al running en Colombia. El primer tramo estuvo a cargo de tres corredores que completaron 160 kilómetros, entre ellos Martín Aldás, el colombiano más joven en conquistar las 7 Majors.

La segunda etapa sumó 123 kilómetros, recorridos por cinco atletas que representaron la evolución del entrenamiento y el movimiento. Posteriormente, Héctor Ramírez, Patas Peludas y Juan Carlos Camacho tomaron la posta, antes de dar paso a una cuarta etapa de 165 kilómetros liderada por el equipo de Adidas Runners Bogotá, acompañados por representantes de comunidades aliadas, consolidando el espíritu colectivo del proyecto.

“Aprendí que el cuerpo resiste mucho más de lo que la mente imagina cuando hay propósito”, expresó Juan Carlos Camacho, Crew Leader del equipo capitalino, al destacar el valor simbólico y emocional de haber llevado SPLITS hasta Bogotá como una experiencia que trasciende lo deportivo.

Un cierre con sabor a comunidad

Los últimos 38 kilómetros fueron recorridos por Angie Orjuela, Iván González y Shellcy Sarmiento, quienes ingresaron a Bogotá acompañados por decenas de corredores que salieron a recibirlos. La llegada marcó el cierre del recorrido nacional y el inicio oficial del circuito en el país, con un recibimiento que evidenció la fuerza y cohesión de la comunidad runner local.

El auge del running en Colombia, el contexto ideal

La llegada de SPLITS coincide con un momento clave para el running en el país. De acuerdo con cifras del DANE, el 56 % de los colombianos practica alguna actividad física y cerca de 3,4 millones de personas corren de manera regular, consolidando esta disciplina como una de las más practicadas.

El interés competitivo también va en aumento: cerca del 40 % de los corredores participa en hasta tres carreras al año, mientras que más de un 34 % compite en entre cuatro y seis eventos, y un 12,5 % supera las seis competencias anuales. Estas cifras reflejan una comunidad activa que busca experiencias deportivas constantes, retadoras y bien estructuradas.

Un circuito que acompaña todo el año

A diferencia de una carrera de un solo día, SPLITS se plantea como una plataforma anual que se desarrollará a lo largo de 2026 en cuatro momentos clave. El calendario inicia en Bogotá con un 7K el 12 de abril, seguido por un 14K el 7 de junio. El tercer encuentro será el 18 de octubre, con distancias de 28K y 14K, pensadas para medir avances y fortalecer la preparación.

El cierre llegará el 6 de diciembre con Run The Lights, una carrera nocturna en formato de parejas que apuesta por una experiencia sensorial, colectiva y diferente, celebrando el running desde un enfoque más experiencial y llamativo.

Colombia, un nuevo escenario para el running internacional

Con este circuito, se fortalece el vínculo entre el running y las comunidades locales, promoviendo espacios de entrenamiento, acompañamiento y conexión entre corredores de todos los niveles. Además, SPLITS abre la puerta a futuras ediciones y a su posible expansión hacia otras ciudades del país, posicionando a Colombia como un territorio clave para eventos de running de alcance internacional.