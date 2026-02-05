Cierre de colegios privados en Bogotá preocupa al sector educativo

La educación privada en Bogotá atraviesa uno de sus momentos más críticos en las últimas décadas. Para la vigencia de 2026, al menos 35 colegios privados dejaron de operar, una cifra que confirma una tendencia sostenida de cierres que preocupa a rectores, docentes y familias en la capital.

De acuerdo con datos de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, en 2025 funcionaban 1.317 instituciones, mientras que para el año actual solo 1.282 abrieron sus puertas. El panorama es aún más amplio si se analiza el comportamiento del sector en los últimos seis años.

Le puede interesar: Atentado a esquema del senador Jairo Castellanos dejó dos escoltas muertos

Más de 240 colegios privados han cerrado en seis años

Carlos Ramos, representante de la Mesa Distrital, explicó en entrevista con Caracol Radio que entre 2021 y 2025 alrededor de 240 colegios privados realizaron su proceso de cierre, muchos de los cuales aún se encuentran en los trámites administrativos que pueden extenderse hasta dos años.

En 2021, Bogotá contaba con 1.540 instituciones educativas privadas. Para 2025, el número se redujo a cerca de 1.300 colegios con resolución de costos, una disminución que evidencia la fragilidad financiera del sector.

Entre los factores que explican este fenómeno se encuentran la deserción estudiantil, especialmente en los grados décimo y once, que no son obligatorios, así como el crecimiento de plataformas virtuales y modalidades de homeschool, aún sin regulación clara en el país.

A esto se suma la falta de recursos para reinversión en infraestructura, la pérdida de confianza de las familias en el sistema educativo, la salida de estudiantes del país y las dificultades económicas que afectan principalmente a los colegios de estratos 1, 2 y 3, que representan el 86 % de las instituciones privadas.

Según Ramos, entre 10.000 y 12.000 estudiantes salen cada año del sistema educativo, lo que compromete la sostenibilidad de numerosos planteles.

Uno de los cierres más recientes fue el del Colegio Nueva Alianza Integral, que finalizó su operación tras 46 años de funcionamiento, pese a haber ocupado el puesto 20 en las pruebas Saber 11 de 2024. La institución atribuyó su decisión a la disminución demográfica y a la reducción progresiva de la población en edad escolar.

Otro caso emblemático es el Colegio de la Presentación de Sans Façon, activo desde 1935, cuyo cierre fue calificado como “insostenible” por la Congregación responsable, ante la imposibilidad de financiar una propuesta educativa innovadora.

Menos nacimientos, menos estudiantes

Las cifras respaldan esta tendencia. En 2017, los colegios privados de Bogotá alcanzaron su mayor matrícula con 536.109 estudiantes. Desde 2020, el número comenzó a caer y, hasta hoy, el sector ha perdido alrededor de 105.000 alumnos.

También le puede interesar: Inundaciones atípicas aíslan a miles de familias en Córdoba

Según el Dane, Bogotá registró en 2024 una reducción del 45 % en los nacimientos frente a 2015, al pasar de 102.795 a 56.541 partos anuales, lo que anticipa una mayor caída en la matrícula en los próximos años.

Mientras algunos colegios cierran definitivamente, otros optan por fusionarse, como el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount, que se integrarán en 2027 bajo el nombre Gimnasio Marymount Campestre, buscando adaptarse a un contexto educativo cada vez más desafiante.