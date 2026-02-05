Inicio
Petro critica a la OEA por no frenar misiles de EEUU en Caracas

Jue, 05/02/2026 - 17:58
Petro dijo en Washington que la OEA no pudo "detener los misiles" de EE.UU. contra Venezuela y habló de "cambio de época". También cuestionó a la ONU por Gaza.
Créditos:
Prensa de la presidencia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó este jueves en Washington que la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya podido "detener los misiles" de Estados Unidos contra Venezuela. Lo dijo en referencia a la operación del pasado 3 de enero en Caracas, en la que fue detenido Nicolás Maduro.

Crítica a la OEA y advertencia por el "cambio de época"

"La OEA, que es la coalición multilateral en América, no pudo detener los misiles en el Caribe. No pudo detener los misiles en Caracas. Estamos en un cambio de época", expresó Petro al dictar la conferencia magistral "El rol de América Latina en la crisis ambiental global" en la Universidad de Georgetown.

En la conferencia, que marca el cierre de la visita de cuatro días de Petro a Washington, en la que se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano señaló que Caracas, "en donde nació (el Libertador Simón Bolívar), cayeron misiles, independientemente de lo que pensemos del régimen que había ahí".

La capital venezolana, expresó, se convirtió en la "primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada".

"Si la civilización cae, lo que sigue es la barbarie. A la barbarie le podríamos tener otros nombres, (como) tercera guerra mundial, por ejemplo. ¿Estamos cerca? Todos lo sentimos en la piel. Claro que está cerca el peligro", añadió Petro.

Gaza y cuestionamientos a Naciones Unidas

El mandatario colombiano, uno de los mayores defensores de la causa palestina, también se preguntó "para qué sirve entonces Naciones Unidas" frente a todo lo que ocurre en la Franja de Gaza.

"Todo lo que construimos como civilización, tratados internacionales, derecho internacional humanitario... ¿para qué sirvieron? El genocida (en referencia al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu) anda suelto. La orden de captura (internacional en su contra) no funciona. La justicia no puede operar. Lo que construimos hoy no sirve", expresó Petro.

Actividades de la visita a Washington

Además de la reunión con Trump en la Casa Blanca y de su conferencia en Georgetown, Petro pronunció en su viaje a Washington un discurso el miércoles ante la OEA. También se reunió con empresarios del sector del cacao y con la colonia colombiana en la capital estadounidense, entre otras actividades.

Creado Por
Agencia EFE
ONU
Gustavo Petro
Estados Unidos
Colombia
Colombia
