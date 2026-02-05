Registraduría abre empleo temporal para elecciones del Congreso 2026

Mientras Colombia se prepara para abrir el calendario electoral de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha una convocatoria laboral clave para garantizar el desarrollo logístico de las votaciones al Congreso de la República, programadas para el 8 de marzo. La entidad busca ciudadanos que apoyen las labores administrativas previas y posteriores a la jornada electoral.

Las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026 marcarán la primera gran cita en las urnas del año, en la que se elegirán los senadores y representantes a la Cámara que se posesionarán el 20 de julio. Con este panorama, la Registraduría activó el proceso de selección de personal supernumerario, figura clave para el funcionamiento operativo del sistema electoral.

Según informó la entidad, la convocatoria se realiza a nivel nacional y busca reforzar las dependencias administrativas durante los días críticos del proceso electoral y las consultas presidenciales que se desarrollarán en la misma fecha.

Inscripciones por departamentos y fechas

El proceso de inscripción se habilitó durante tres días, organizados en grupos según el departamento de residencia del aspirante:

4 de febrero (Grupo A): Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

5 de febrero (Grupo B): Bogotá D. C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

6 de febrero (Grupo C): Amazonas, Bolívar, Córdoba, Huila, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Vichada, Arauca, Chocó, Guainía, La Guajira, Sucre y Vaupés.

La inscripción se realiza únicamente a través del sitio web oficial de la Registraduría y no tiene ningún costo.

Cargo y funciones asignadas

Las personas seleccionadas serán vinculadas como supernumerarios auxiliares administrativos, con un contrato temporal entre el 3 y el 12 de marzo de 2026. Entre sus funciones se encuentran la atención a usuarios, el trámite de documentos, la organización de archivos, el apoyo a la gestión administrativa y el cumplimiento de tareas asignadas por los responsables de cada dependencia.

Estas labores deberán ejecutarse bajo los protocolos y lineamientos institucionales de la RNEC, con el objetivo de garantizar un servicio oportuno y eficiente.

La asignación básica mensual del cargo es de $3.159.770, pero el pago será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Dado que el periodo de vinculación es de 10 días, el cálculo aproximado del salario es:

$3.159.770 ÷ 31 × 10 = $1.019.280

Este será el valor estimado que recibirán los supernumerarios por su participación en el proceso electoral.

Requisitos obligatorios

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Ser colombiano



Tener más de 18 años



Contar con cédula de ciudadanía



Poseer título de bachiller



Tener definida la situación militar (en el caso de los hombres)



La Registraduría también aclaró que los aspirantes no pueden tener parentesco con funcionarios de la entidad ni con candidatos inscritos al Congreso 2026, dentro de los grados establecidos por la normativa vigente.