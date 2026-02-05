Sergio Fajardo va solo a primera vuelta: rechazó consulta de Claudia López

El exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo y confirmó que irá directamente a la primera vuelta presidencial. La decisión fue comunicada a través de una carta pública en la que explicó que su estrategia política apunta a construir una “nueva mayoría” por fuera de los extremos ideológicos.

En el documento, fechado el 5 de febrero de 2026, Fajardo aseguró que su principal reto en la política es derrotar a los extremos, los cuales —según su afirmación— hoy están representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En ese sentido, advirtió que el país enfrenta el riesgo de caer en una confrontación social de dimensiones inéditas, alimentada por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que, a su juicio, profundizan la polarización.

El candidato agradeció a quienes lo invitaron a participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, mecanismo impulsado por sectores cercanos a la exalcaldesa Claudia López. Señaló que escuchó con atención los argumentos presentados y reconoció tanto las coincidencias políticas como el valor democrático de ese tipo de ejercicios. Sin embargo, aclaró que su proyecto político no se enmarca en ese escenario.

Fajardo reiteró que su apuesta es la construcción de una “nueva mayoría” que convoque desde una izquierda moderada hasta una derecha moderada. Según explicó, se trata de una mayoría amplia y serena, capaz de construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y luchar contra la corrupción. En su criterio, ese objetivo no se logra a través de consultas interpartidistas, razón por la cual decidió avanzar directamente hacia la primera vuelta presidencial.

La decisión del exgobernador tiene impacto en el panorama electoral. Sin su participación, la consulta interpartidista —conocida como la “Consulta de las Soluciones”— pierde una de sus figuras más representativas y una de las candidaturas que mayor proyección podía aportar al ejercicio. A esta baja se suma la reciente renuncia del exalcalde de Cali Maurice Armitage, quien también declinó participar en dicho mecanismo.

En su mensaje, Fajardo hizo un llamado a la unidad y al diálogo político. Aseguró que hará todos los esfuerzos para encontrarse en este camino con quienes compartan su visión de país y subrayó que Colombia necesita sumar y no dividir, escuchar y no imponer, construir y no destruir.

Finalmente, el candidato reconoció que su campaña arranca desde atrás y que los extremos políticos, según dijo, buscan que su alternativa desaparezca. No obstante, se mostró optimista frente al reto electoral. “El camino es largo y estrecho. Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir”, concluyó en su carta.