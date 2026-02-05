Las consultas presidenciales del 8 de marzo quedaron con tres ausencias grandes: Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella no estarán en ese mecanismo de coaliciones. Lo cual es un escenario poco usual, dado que estos tres candidatos son los que tienen mayor intención de voto.

Cepeda salió de la consulta de izquierda por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras que Fajardo y De la Espriella tomaron otra ruta: van directo a la primera vuelta. Con eso, el panorama del 8 de marzo queda en tres consultas: una de centroderecha, una de centro y una de izquierda.

La regla de fondo

Una consulta interpartidista sirve para escoger un candidato único antes de la elección presidencial. El votante marca un nombre dentro de una consulta y ese resultado define quién representa a ese bloque en la campaña que sigue.

En la práctica, esto ordena el tarjetón porque reduce la lista de aspirantes dentro de una alianza, pero no elimina a quienes compiten por fuera. La jornada del 8 de marzo coincide con las elecciones del Congreso, y la primera vuelta presidencial está fijada para el 31 de mayo.

Gran Consulta por Colombia

La Gran Consulta por Colombia quedó como la apuesta de centroderecha con nueve precandidatos. En su inscripción anunciaron un acuerdo básico: el ganador conserva libertad para definir su fórmula vicepresidencial y su gabinete.

Los nueve son: Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda; Paloma Valencia, senadora; Juan Manuel Galán, exsenador y líder del Nuevo Liberalismo; Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa; Vicky Dávila, periodista y aspirante independiente; David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El ausente más ruidoso es De la Espriella. No entró a la consulta y mantiene una candidatura por firmas para la primera vuelta. En plata blanca: no compite por ser el candidato único de ese bloque, compite por llegar directo.

Consulta de las Soluciones

En el centro, la Consulta de las Soluciones quedó reducida a dos nombres: Claudia López y Leonardo Huerta. La idea era sumar más figuras antes del cierre de inscripciones, pero no pasó con los dos invitados más visibles.

Sergio Fajardo anunció que no va a ninguna consulta y que hará campaña para ir directo a primera vuelta. Maurice Armitage también se quedó por fuera de este mecanismo y anunció que competirá por su cuenta, con el aval de un partido político.

Frente por la Vida

La consulta de izquierda, el Frente por la Vida, cambió por la salida de Iván Cepeda. Este bloque estaba anunciado con cuatro aspirantes: Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Tras la decisión del CNE, Cepeda quedó por fuera de la consulta y el Pacto Histórico anunció que no seguirá en ese mecanismo.

Con eso, el Frente por la Vida queda con tres nombres en competencia el 8 de marzo: Barreras, Romero y Cristo. Sin embargo, la continuidad de esta consulta esta en velo por disputas internas.

¿Qué está en juego?

El efecto práctico es simple: del 8 de marzo salen tres ganadores, uno por cada consulta, y esos nombres quedan como cartas únicas de sus alianzas. Al mismo tiempo, siguen en carrera, por fuera de consulta, Cepeda, Fajardo y De la Espriella.

El calendario también aprieta: la inscripción de candidaturas presidenciales ya está en marcha y cierra el 13 de marzo. La primera vuelta es el 31 de mayo y ahí se medirán los candidatos que queden.