Revelan video inédito del accidente que dejó una mujer muerta en Bogotá

La tranquilidad de la tarde en el sector de la calle 63 con carrera 17, se vio abruptamente interrumpida este miércoles 4 de febrero por un violento accidente de tránsito que terminó con la vida de una mujer adulta mayor y dejó varias personas heridas, entre ellas dos menores de edad y un motociclista.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta particular, que se movilizaba por la calle 63 en sentido oriente - occidente, habría cruzado un semáforo en rojo y circulado a alta velocidad, según la información preliminar entregada por las autoridades y las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con el coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el vehículo particular colisionó inicialmente contra una motocicleta que se desplazaba en sentido sur - norte. Tras ese primer choque, la camioneta perdió el control y fue proyectada hacia un poste de energía, lo que desencadenó un choque múltiple.

En su trayectoria descontrolada, el automotor impactó una motocicleta estacionada, una camioneta parqueada y finalmente arrolló a una peatona que caminaba por el sector junto a dos menores.

Videos conocidos horas después del hecho, muestran cómo el motociclista sale expulsado varios metros tras el impacto, mientras su casco y partes de la moto terminan esparcidos sobre la vía. En las imágenes también se observa a peatones reaccionando rápidamente para evitar ser alcanzados por los vehículos involucrados.

La víctima mortal fue una mujer de 60 años, quien transitaba por la zona acompañada de un niño de 6 años y una niña de 11 años, su hijo y su nieto. Testigos aseguraron que, al notar la inminencia del choque, la mujer empujó a los menores para alejarlos del impacto, acción que habría evitado un desenlace aún más trágico.

Aunque ambos niños resultaron lesionados, las autoridades confirmaron que se encuentran estables y fuera de peligro. Los menores fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para su valoración médica.

El motociclista atropellado fue remitido a un centro hospitalario con heridas de consideración, mientras que otra persona relacionada con la motocicleta también recibió atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del motociclista, según indicó el coronel Silva.