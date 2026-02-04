CNE dejó por fuera a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este miércoles, 4 de febrero, que el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no podrá participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo. La determinación se adoptó tras una votación cerrada de 6 votos contra 4, con la cual la sala plena concluyó que Cepeda se encuentra legalmente impedido para medirse nuevamente en una consulta presidencial.

De acuerdo con la decisión del organismo electoral, el impedimento se origina en que Cepeda ya habría participado previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico en 2025, lo que, según la mayoría del CNE, le impide volver a acudir a este mecanismo de selección dentro del mismo proceso electoral.

La votación estuvo marcada por una profunda división entre los magistrados. En contra de la participación de Cepeda salvaron el voto Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Cristian Quiroz, a quienes se sumó el conjuez Hollman Ibáñez, cuyo respaldo fue decisivo para alcanzar la mayoría requerida de seis votos.

Lea aquí: Claudia López y Leonardo Huerta inscribieron la Consulta de las Soluciones

Por el contrario, a favor de la ponencia que buscaba permitir la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida votaron los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, acompañados por el conjuez Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, sus votos no fueron suficientes para revertir la decisión.

Con este fallo, Iván Cepeda queda oficialmente por fuera de la consulta interpartidista y, según el propio CNE, no tiene otro camino distinto a inscribirse directamente para la primera vuelta presidencial, que se celebrará en mayo. La decisión también tiene implicaciones políticas para el Frente por la Vida, coalición que buscaba llegar fortalecida a la contienda mediante un mecanismo de consulta.

Un día antes de conocerse el fallo, Cepeda ya había anticipado este escenario. El senador aseguró que, en caso de que el CNE le negara la participación en la consulta, avanzaría directamente hacia la primera vuelta presidencial.

“Si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retiraría y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, afirmó el candidato, quien también dejó claro que su campaña evaluará acciones jurídicas contra la decisión del organismo electoral.

Cepeda agregó que su colectividad no renunciará a la defensa de sus aspiraciones políticas ni de sus listas al Congreso. “Haremos todo lo que se requiera para luchar por nuestras listas a la Cámara”, señaló ante sus seguidores.

Le puede interesar: Juan Carlos Pinzón propone cero tolerancia al crimen y pensión mínima garantizada

Aunque el fallo del CNE cierra la puerta a la consulta del Frente por la Vida, no descarta un nuevo capítulo jurídico. El equipo del senador ha dejado abierta la posibilidad de interponer recursos o acciones legales, lo que podría prolongar el debate en torno a su exclusión.

Mientras tanto, el escenario electoral sigue reconfigurándose de cara al 8 de marzo, fecha en la que se realizarán las consultas interpartidistas, y a la primera vuelta presidencial de mayo, a la que Iván Cepeda, salvo cambios de último momento, llegaría como candidato directo del Pacto Histórico.