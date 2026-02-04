Claudia López y Leonardo Huerta inscribieron la Consulta de las Soluciones

Este miércoles 4 de febrero, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el excongresista Leonardo Huerta anunciaron oficialmente la inscripción de una tercera consulta presidencial que participará en las elecciones del próximo 8 de marzo, denominada Consulta de las Soluciones. El trámite fue realizado ante la Registraduría Nacional, con lo que queda habilitada una nueva opción dentro del panorama electoral de cara a los comicios presidenciales.

Por ahora, la Consulta de las Soluciones está integrada únicamente por López y Huerta. Sin embargo, la exmandataria capitalina reiteró que el espacio permanece abierto para que otros aspirantes se sumen antes del 6 de febrero, fecha límite establecida para el cierre de inscripciones.

La expectativa por Sergio Fajardo y Maurice Armitage

Uno de los principales focos de atención está puesto sobre la eventual decisión de Sergio Fajardo, quien aún no ha confirmado si participará en esta consulta. Según explicó Claudia López, el exgobernador de Antioquia anunciaría su postura en las próximas horas.

“Sergio anunció en el Eje Cafetero que el día de mañana dará una declaración sobre su participación o no en esta lista. Acá lo esperamos con mucha ilusión”, señaló López, quien aseguró que tanto desde el punto de vista político como jurídico es viable que se inscriban más candidatos antes del cierre del plazo.

La exalcaldesa también mencionó a Maurice Armitage, otro de los nombres invitados a integrar la consulta. Según indicó, ambos aspirantes se encuentran evaluando su decisión con sus respectivos equipos de trabajo.

“Esperamos a las dos personas que hemos invitado, quienes han manifestado muy generosamente que están tomando una decisión con su equipo”, afirmó López, al tiempo que subrayó que cualquier determinación será respetada.

Un llamado a la democracia y a la participación ciudadana

Durante su intervención, Claudia López enfatizó que la Consulta de las Soluciones no busca confrontaciones personales ni partidistas, sino ampliar las opciones para los ciudadanos. “Esta no es una lucha de personas, es una oportunidad para los ciudadanos”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que el objetivo central es que los colombianos tengan la posibilidad de decidir directamente en las urnas. “No somos las personas, ni los partidos ni las instituciones; son los ciudadanos los únicos que tienen el poder decisorio en una democracia”, afirmó, invitando a la ciudadanía a participar activamente el próximo 8 de marzo.

López también expresó que considera saludable para la democracia que todos los sectores políticos puedan competir libremente en consultas. “Que el petrismo y la izquierda puedan competir con todos los candidatos que quieran, que el uribismo y la derecha puedan competir con todos los candidatos que quieran, y que nosotros, las mayorías ciudadanas de las soluciones, podamos competir con todos los candidatos que queramos competir”, señaló.

Las tres consultas presidenciales en marcha

Con la inscripción de la Consulta de las Soluciones, el escenario electoral queda conformado por tres consultas presidenciales. La primera en anunciarse fue la Gran Consulta por Colombia, integrada por Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa.

La segunda es el Frente por la Vida, en el que están inscritos Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. En este grupo, la Registraduría rechazó la inscripción del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, decisión que generó controversia en el sector.

Finalmente, la Consulta de las Soluciones, encabezada por Claudia López y Leonardo Huerta, se consolida como una nueva alternativa que busca agrupar a sectores que se identifican con una agenda de soluciones prácticas y participación ciudadana, a la espera de que en las próximas horas se confirme si más aspirantes deciden sumarse antes del cierre definitivo de inscripciones.