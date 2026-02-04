Gimnasio Campestre y Marymount anuncian fusión: crearán un nuevo colegio

Una de las decisiones más relevantes del sector educativo privado en Bogotá fue anunciada esta semana: los colegios Gimnasio Campestre y Marymount confirmaron que avanzarán en un proceso de fusión institucional, con el que darán origen a un nuevo colegio que comenzará a operar de manera integrada en los próximos años.

La información fue dada a conocer este miércoles 4 de febrero, cuando ambas instituciones comunicaron que la unión responde a una coincidencia de visiones sobre los retos de la educación contemporánea y al interés común de fortalecer su propuesta académica.

Según explicaron las directivas, la determinación no fue improvisada. El Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de ambos colegios adelantaron un proceso detallado de evaluación y planeación, en el que concluyeron que la integración permitiría consolidar un proyecto educativo más robusto.

La nueva institución buscará combinar trayectorias, filosofías educativas y experiencias acumuladas, con el objetivo de ofrecer una formación integral enfocada en el liderazgo, la conciencia social y la innovación pedagógica.

El colegio resultante llevará por nombre Gimnasio Marymount Campestre y atenderá a niñas, niños y jóvenes desde los cuatro años de edad hasta su graduación.

Cómo se desarrollará la fusión

El proceso fue diseñado en dos etapas claramente definidas, que se extenderán durante varios años académicos.

Fase de integración (2026–2029)

La primera etapa comprenderá tres años académicos: 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029.

Durante el año académico 2026-2027, no se implementarán cambios operativos. Cada colegio continuará funcionando de manera independiente mientras los equipos directivos, administrativos y docentes inician el trabajo conjunto para preparar la integración.

A partir del año académico 2027-2028, comenzarán espacios progresivos de integración, que se ampliarán durante el siguiente periodo. De acuerdo con el cronograma, en agosto de 2029 el proceso de unificación estará completamente finalizado.

La segunda fase abarcará los años 2029-2030 y 2030-2031. En este periodo, el foco estará puesto en consolidar la operación del nuevo colegio, así como en fortalecer sus estructuras de gobierno institucional.

Las directivas señalaron que, durante esta etapa, se mantendrán medidas transitorias de gobierno diseñadas específicamente para garantizar la estabilidad del proyecto educativo.

Sede, costos y horarios: lo que se sabe hasta ahora

En relación con la sede definitiva, los colegios informaron que en 2026-2027 no habrá cambios: cada estudiante seguirá asistiendo a su campus actual.

Entre 2027-2028 y 2028-2029, se realizará una evaluación técnica y objetiva de ambas sedes, con el fin de definir cuál será la sede definitiva del Gimnasio Marymount Campestre. Esta decisión estará a cargo del Consejo Superior, con el acompañamiento de firmas especializadas.

Sobre matrículas y pensiones, las instituciones aclararon que para 2026-2027 cada colegio aplicará los incrementos conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación. Cualquier ajuste posterior será informado con anticipación.

En cuanto al horario escolar, durante 2026-2027 se mantendrán las jornadas actuales. El horario definitivo se definirá más adelante, teniendo en cuenta criterios pedagógicos, operativos, de bienestar estudiantil y condiciones de movilidad en Bogotá.