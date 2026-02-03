Indignación por agresión a conductor de TransMilenio captada en video

Una escena de violencia ocurrida dentro de un bus alimentador de TransMilenio volvió a poner en evidencia los problemas de intolerancia en el transporte público en Colombia. Un video grabado por ciudadanos y difundido masivamente en redes sociales mostró el momento en el que un conductor fue atacado por un pasajero en plena jornada de operación, generando rechazo e indignación en Bogotá.
La grabación, de aproximadamente 30 segundos, deja ver la magnitud de la agresión y el ambiente de tensión que se vivía al interior del vehículo mientras prestaba servicio.
Le puede interesar: Petro ofreció a Trump ayuda de Ecopetrol en recuperación económica de Venezuela
El conflicto comenzó por el uso de una puerta con rampa
Según la información que circula en redes sociales, el altercado se originó cuando un pasajero exigió de manera reiterada que el conductor abriera la puerta central del bus, la cual cuenta con una rampa diseñada exclusivamente para personas con movilidad reducida.
El conductor se negó a acceder a la solicitud, argumentando el cumplimiento de los protocolos de operación y seguridad del sistema. Esta negativa provocó la molestia del joven, quien pasó de los reclamos verbales a la confrontación física en cuestión de segundos.
El video evidencia cómo el agresor se abalanzó sobre el conductor, quien permanecía sentado en su puesto de mando, con espacio limitado para defenderse. En las imágenes se observa al joven propinándole varios golpes, mientras el trabajador intenta cubrirse el rostro con los brazos para protegerse de los impactos.
La situación generó alarma entre los pasajeros, quienes presenciaron el ataque sin poder intervenir de inmediato.
En medio del caos, una mujer que se encontraba cerca del lugar intervino para detener la golpiza, gritando de forma desesperada para separar al agresor del conductor. Gracias a su acción, el ataque se detuvo y el pasajero terminó descendiendo del bus alimentador.
Testigos del hecho señalaron que, al bajarse del vehículo, el joven presentaba sangrado en la nariz, producto del forcejeo y la alteración física que él mismo protagonizó dentro del servicio público.
También le puede interesar: Petro asegura que Trump aceptó mediar con Noboa
TransMilenio se pronunció este 3 de febrero
Tras la rápida viralización del video, TransMilenio S. A. emitió un pronunciamiento oficial este 3 de febrero, en el que rechazó de manera contundente cualquier acto de violencia e intolerancia contra su personal operativo.
La entidad recordó que los conductores hacen parte de un servicio esencial que moviliza a más de cuatro millones de usuarios diariamente en la ciudad. Asimismo, reiteró que las puertas con rampa son de uso prioritario para personas con discapacidad o mujeres gestantes, tal como lo defendió el conductor durante el altercado.
TransMilenio confirmó que el episodio será puesto en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de avanzar en la identificación del agresor y que este responda por su conducta.
La empresa advirtió que este tipo de hechos no solo afectan la integridad física y emocional de los trabajadores, sino que también ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la normal prestación del servicio de transporte público en Bogotá.