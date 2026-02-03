Indignación por agresión a conductor de TransMilenio captada en video

Una escena de violencia ocurrida dentro de un bus alimentador de TransMilenio volvió a poner en evidencia los problemas de intolerancia en el transporte público en Colombia. Un video grabado por ciudadanos y difundido masivamente en redes sociales mostró el momento en el que un conductor fue atacado por un pasajero en plena jornada de operación, generando rechazo e indignación en Bogotá.

La grabación, de aproximadamente 30 segundos, deja ver la magnitud de la agresión y el ambiente de tensión que se vivía al interior del vehículo mientras prestaba servicio.

El conflicto comenzó por el uso de una puerta con rampa

Según la información que circula en redes sociales, el altercado se originó cuando un pasajero exigió de manera reiterada que el conductor abriera la puerta central del bus, la cual cuenta con una rampa diseñada exclusivamente para personas con movilidad reducida.

El conductor se negó a acceder a la solicitud, argumentando el cumplimiento de los protocolos de operación y seguridad del sistema. Esta negativa provocó la molestia del joven, quien pasó de los reclamos verbales a la confrontación física en cuestión de segundos.