Cerrarán estación temporal Calle 57 por obras del Metro de Bogotá

Las obras del Metro de Bogotá continúan tomando forma en el centro de la ciudad y traen consigo nuevos ajustes operativos. A partir del martes 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 dejará de prestar servicio en determinados horarios nocturnos, una medida necesaria para avanzar en el izaje de dovelas que darán soporte al viaducto de la Línea 1.
La Empresa Metro de Bogotá (EMB) explicó que el cierre responde a labores técnicas de alta complejidad, fundamentales para el desarrollo de la estructura elevada del proyecto. Con el objetivo de proteger la seguridad de los usuarios y del personal de obra, la suspensión del servicio se realizará de forma parcial y en franjas específicas.
Entre semana, la estación permanecerá cerrada desde las 11:00 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada, mientras que los fines de semana el cierre se extenderá desde las 10:00 p. m. de los viernes hasta las 4:30 a. m. de los lunes. Durante el resto del día, la operación continuará con normalidad.
Alternativas para los usuarios del sistema
Ante la imposibilidad de utilizar la estación temporal Calle 57 en los horarios señalados, la EMB informó que los pasajeros podrán movilizarse a través de las estaciones temporales Marly y Flores, que estarán habilitadas como puntos alternos de acceso al servicio.
La entidad recomendó a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación, especialmente quienes se desplazan en horas nocturnas, y consultar de manera permanente la información oficial para evitar contratiempos.
Aunque la estación no operará durante los cierres nocturnos, los cruces peatonales ubicados en los accesos norte y sur del sector de la Calle 57 continuarán habilitados, garantizando el paso seguro de peatones y la conectividad urbana en la zona intervenida.
Canales de información y atención ciudadana
La Empresa Metro de Bogotá reiteró que mantiene abiertos sus canales de atención al ciudadano para resolver dudas relacionadas con el avance de la obra. Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Calle 72 No. 10-34, local 147 del centro comercial Avenida Chile, comunicarse al teléfono 601 647 8710 o escribir al correo socialtramo6@metro1.com.co.
Desde la EMB insistieron en que estos cierres hacen parte del cronograma previsto y son indispensables para cumplir con los plazos de la Línea 1 del Metro, un proyecto clave para transformar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en Bogotá.