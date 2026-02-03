Cerrarán estación temporal Calle 57 por obras del Metro de Bogotá

Las obras del Metro de Bogotá continúan tomando forma en el centro de la ciudad y traen consigo nuevos ajustes operativos. A partir del martes 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 dejará de prestar servicio en determinados horarios nocturnos, una medida necesaria para avanzar en el izaje de dovelas que darán soporte al viaducto de la Línea 1.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) explicó que el cierre responde a labores técnicas de alta complejidad, fundamentales para el desarrollo de la estructura elevada del proyecto. Con el objetivo de proteger la seguridad de los usuarios y del personal de obra, la suspensión del servicio se realizará de forma parcial y en franjas específicas.

Entre semana, la estación permanecerá cerrada desde las 11:00 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada, mientras que los fines de semana el cierre se extenderá desde las 10:00 p. m. de los viernes hasta las 4:30 a. m. de los lunes. Durante el resto del día, la operación continuará con normalidad.