Frente frío mantiene en alerta al Caribe colombiano: lluvias, vientos y oleaje

Las lluvias continuarán este martes en el Caribe colombiano, aunque con una ligera disminución en su intensidad frente a lo registrado el lunes. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo debido a la influencia de un frente frío proveniente de Norteamérica, fenómeno que ha alterado el comportamiento climático en gran parte del país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que este sistema atmosférico ha incrementado la inestabilidad en el Caribe colombiano, provocando precipitaciones persistentes, fuertes vientos y oleaje elevado.

“El frente frío del hemisferio norte ha sido el causante del aumento de la inestabilidad atmosférica en los últimos días”, explicó Daniel Useche, meteorólogo del Ideam.

Las afectaciones ya son visibles en varios departamentos del norte del país, donde se reportan inundaciones, crecientes súbitas de ríos y emergencias, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades y a los organismos de gestión del riesgo.

Oleaje de hasta cuatro metros y vientos de 55 km/h

En el mar Caribe, la situación sigue siendo crítica. La Dirección General Marítima (Dimar) estimó alturas de oleaje entre 2,5 y 4 metros, con picos máximos esperados entre el 2 y el 4 de febrero.

Además, se prevén vientos del noreste entre 40 y 55 kilómetros por hora, especialmente durante los días 2 y 3 de febrero, afectando con mayor intensidad el suroeste del Caribe, el área insular y el litoral continental.

Ante este escenario, se mantienen restricciones para bañistas y embarcaciones menores en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Córdoba.