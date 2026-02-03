Frente frío mantiene en alerta al Caribe colombiano: lluvias, vientos y oleaje

Las lluvias continuarán este martes en el Caribe colombiano, aunque con una ligera disminución en su intensidad frente a lo registrado el lunes. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo debido a la influencia de un frente frío proveniente de Norteamérica, fenómeno que ha alterado el comportamiento climático en gran parte del país.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que este sistema atmosférico ha incrementado la inestabilidad en el Caribe colombiano, provocando precipitaciones persistentes, fuertes vientos y oleaje elevado.
“El frente frío del hemisferio norte ha sido el causante del aumento de la inestabilidad atmosférica en los últimos días”, explicó Daniel Useche, meteorólogo del Ideam.
Las afectaciones ya son visibles en varios departamentos del norte del país, donde se reportan inundaciones, crecientes súbitas de ríos y emergencias, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades y a los organismos de gestión del riesgo.
Oleaje de hasta cuatro metros y vientos de 55 km/h
En el mar Caribe, la situación sigue siendo crítica. La Dirección General Marítima (Dimar) estimó alturas de oleaje entre 2,5 y 4 metros, con picos máximos esperados entre el 2 y el 4 de febrero.
Además, se prevén vientos del noreste entre 40 y 55 kilómetros por hora, especialmente durante los días 2 y 3 de febrero, afectando con mayor intensidad el suroeste del Caribe, el área insular y el litoral continental.
Ante este escenario, se mantienen restricciones para bañistas y embarcaciones menores en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Córdoba.
Emergencias graves en Santa Marta, Córdoba y La Guajira
En Santa Marta, las lluvias provocaron una de las emergencias más severas: una avalancha en el sector de Gaira destruyó viviendas, dejó al menos dos personas muertas y varios desaparecidos, tras más de 36 horas continuas de lluvia.
En Córdoba, el desbordamiento del embalse de Urrá obligó a ordenar evacuaciones preventivas en municipios como Tierralta, Montería, Cereté, Lorica y San Bernardo del Viento. El gobernador Erasmo Zuleta decretó la calamidad pública y evalúa la suspensión de clases.
Por su parte, en La Guajira, al menos 2.500 familias resultaron afectadas en Riohacha, donde se activó un Puesto de Mando Unificado y se habilitaron centros de acopio. En reportes más amplios, autoridades locales estiman hasta 20.000 personas afectadas y más de 30 barrios inundados.
El Ideam advirtió que enero registró precipitaciones 64,4 % superiores a lo habitual, con impactos en regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazónica. Departamentos como Putumayo, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Huila y Boyacá han presentado los mayores acumulados.
Aunque se espera una leve reducción de las lluvias, el frente frío seguirá influyendo en el clima. Las autoridades reiteraron el llamado a seguir los reportes oficiales, acatar las alertas del Ideam y la Dimar y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.