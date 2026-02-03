Así quedan las tarifas de parqueaderos y Zonas de Parqueo Pago en 2026

Bogotá inició el 2026 con ajustes clave en los costos de estacionamiento. A partir del 30 de enero de 2026, entraron en vigencia los Decretos 026 y 027 de 2026, normas que fijan los valores máximos que pueden cobrar los parqueaderos privados y las tarifas por minuto en las Zonas de Parqueo Pago (ZPP).

La actualización responde al comportamiento de variables económicas como el Índice de Precios al Consumidor (IPC 2025) y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026, con el objetivo de ajustar los cobros a la realidad económica del país.

Los nuevos decretos establecen límites claros al cobro por estacionamiento, tanto fuera de vía como en espacio público, buscando mayor transparencia para los usuarios y promoviendo el uso responsable del suelo urbano. En ningún caso se trata de tarifas obligatorias, sino de topes máximos permitidos.

Parqueaderos privados: topes máximos de cobro

Las tarifas para parqueaderos fuera de la vía pública se actualizaron teniendo en cuenta el aumento del IPC, el salario mínimo y estimaciones sobre la variación del precio del suelo en la ciudad.

Vehículos particulares y pesados

Incluye automóviles, camperos, camionetas y vehículos pesados:

Tarifa máxima: $230 por minuto

Parqueaderos con certificación Sello Oro: $253 por minuto

Motocicletas

Tarifa máxima: $161 por minuto

Con Sello Oro: $177 por minuto

Bicicletas

Tarifa máxima: $10 por minuto

Con Sello Oro: $0 por minuto

Los parqueaderos que cuentan con certificación Sello de Oro deben exhibir el distintivo oficial de forma visible, aparecer en el listado de la Secretaría de Movilidad y disponer obligatoriamente de cicloparqueaderos, como incentivo a la movilidad sostenible.

Cabe aclarar que estos valores corresponden únicamente a los máximos permitidos. Cada establecimiento puede cobrar menos, dependiendo de la ubicación, la demanda y las condiciones del entorno.

Zonas de Parqueo Pago: tarifas por minuto en vía pública

Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), implementadas para ordenar el estacionamiento en el espacio público y mejorar la movilidad, también ajustaron sus tarifas para 2026.

El cálculo de estos valores se realizó con base en el IPC y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, lo que dio como resultado rangos diferenciados según el tipo de vehículo.

Rangos de tarifa por minuto

Motocicletas: entre $62 y $248

Automóviles: entre $89 y $355

El valor exacto a pagar depende del sector de la ciudad y del tiempo de estacionamiento.

¿Cómo consultar la tarifa exacta?

Los usuarios pueden verificar el costo del servicio de dos maneras:

En la señalización instalada en la vía , donde se especifica el valor por minuto y las condiciones del estacionamiento.

A través de la página web o la aplicación oficial de las Zonas de Parqueo Pago , que permite conocer la tarifa según ubicación y tiempo de uso.

Con la entrada en vigor de los Decretos 026 y 027 de 2026, Bogotá redefine las reglas de cobro por estacionamiento, tanto en parqueaderos privados como en vía pública. La medida busca equilibrar el uso del espacio urbano, actualizar los valores conforme a la economía actual y fomentar alternativas de movilidad sostenible, especialmente el uso de la bicicleta.