Avanzan las campañas políticas y el objetivo es claro: llegar a cada localidad de la capital y convencer a miles de bogotanos de otorgar su voto. El propósito final se resume en conquistar una de las 18 curules de Bogotá en la Cámara de Representantes, desde donde se buscará defender los intereses de la ciudad.

La carrera se intensifica, ya que entre los cientos de candidatos inscritos, solo 18 lograrán ocupar un asiento en el Congreso, lo que ha incrementado la actividad política en el territorio.

Centro Democrático toma ventaja

Según las proyecciones, el Centro Democrático, una de las mayorías en el Legislativo, lograría cuatro curules, con la posibilidad de alcanzar una más. Entre los candidatos que se perfilan como favoritos para resultar elegidos se encuentran Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia y Luz Marina Gordillo.

La quinta curul estaría en disputa entre Chucho Lorduy, Sofía Araujo, David Cote, Gregorio Marulanda, Álvaro Álvarez y Gustavo Niño, en una competencia cerrada dentro del mismo sector político.

Coaliciones y partidos con curules aseguradas

Por su parte, la coalición conformada por Cambio Radical, ALMA y otros partidos tendría aseguradas dos curules, que serían ocupadas por Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Ricardo Arias, de Colombia Justa Libres.

El partido Alianza Verde también podría obtener dos puestos en la Cámara de Representantes. Uno de ellos estaría prácticamente asegurado para Cathy Juvinao, quien se ha consolidado como favorita en la opinión pública.

El Pacto Histórico y las curules en disputa

En cuanto a los demás partidos, algunos alcanzarían una sola curul. El Nuevo Liberalismo lograría representación con Julia Miranda, mientras que el partido Mira obtendría un escaño con Irma Luz Herrera.

El Pacto Histórico, cuyo resultado aún está en veremos, podría sumar siete representantes por Bogotá, con una lista cerrada liderada por María Fernanda Carrascal, seguida por Daniel Monroy, Laura Beltrán (Lalis), Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro y Jairo León Vargas.

Partidos que quedarían por fuera y jornada decisiva

Finalmente, las proyecciones indican que el Partido Liberal, Salvación Nacional, la lista de Oviedo y el Partido Conservador no alcanzarían los votos necesarios para llegar a esta célula del Legislativo.

El próximo domingo 8 de marzo será una fecha clave, ya que además de definir candidatos presidenciales mediante las consultas interpartidistas, los colombianos elegirán a los nuevos senadores y representantes a la Cámara, en una jornada decisiva para el futuro político del país y de Bogotá.