Karina García estalla contra quienes comparan a su nuevo novio con Altafulla

Mar, 03/02/2026 - 15:36
Karina García no aguantó más y respondió a quienes comparan a su nuevo novio, Kris R, con su ex, Andrés Altafulla.
La relación sentimental entre Karina García y el rapero Kris R se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que ambos fueran vistos juntos en un concierto de Bad Bunny en Medellín. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, desataron una ola de comentarios y críticas dirigidas principalmente a ella, centradas en comparaciones físicas, económicas y en la diferencia de edad con sus exparejas, especialmente Andrés Altafulla.

Ante los señalamientos, la exparticipante de La casa de los famosos decidió responder de manera directa y contundente, dejando claro que su actual romance no se basa en intereses monetarios, como algunos usuarios insinuaron, sino en aspectos emocionales y personales que para ella resultan fundamentales. A través de un mensaje publicado en redes, ella describió con detalle las cualidades que valora de su actual pareja y que, según afirmó, la tienen plenamente enamorada.

No es económico mi reina, es un caballero, amoroso, detallista, me trata como una reina, me mima, me cuida, no minimiza mis sentimientos, me escucha, no invalida mis sentimientos…”, escribió Karina García, resaltando además que su pareja es creyente, trabajador, talentoso, exitoso y con una marcada madurez pese a su juventud. En su mensaje, también recalcó que no se trata de establecer comparaciones con relaciones pasadas, sino de cómo ella se siente en esta nueva etapa de su vida.

La figura de Kris R ha ganado aún más notoriedad tras esta defensa pública. El cantante, conocido dentro de la escena urbana de Medellín, pasó a ocupar un lugar central en el debate digital, no solo por su carrera musical, sino por ser el protagonista de la respuesta con la que García intentó frenar las críticas.

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí. Algunos internautas interpretaron las palabras de la presentadora como una indirecta hacia su relación pasada con Altafulla, lo que avivó aún más los comentarios. Frases como “lo mismo decía de Altafulla” o “al principio todo es color de rosa” comenzaron a circular, alimentando el contraste entre su antiguo romance y el actual.

Karina García
