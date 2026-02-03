La relación sentimental entre Karina García y el rapero Kris R se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que ambos fueran vistos juntos en un concierto de Bad Bunny en Medellín. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, desataron una ola de comentarios y críticas dirigidas principalmente a ella, centradas en comparaciones físicas, económicas y en la diferencia de edad con sus exparejas, especialmente Andrés Altafulla.

Lea también: Así fueron las disculpas de Johanna Fadul a Campanita por comentario racista

Ante los señalamientos, la exparticipante de La casa de los famosos decidió responder de manera directa y contundente, dejando claro que su actual romance no se basa en intereses monetarios, como algunos usuarios insinuaron, sino en aspectos emocionales y personales que para ella resultan fundamentales. A través de un mensaje publicado en redes, ella describió con detalle las cualidades que valora de su actual pareja y que, según afirmó, la tienen plenamente enamorada.

“No es económico mi reina, es un caballero, amoroso, detallista, me trata como una reina, me mima, me cuida, no minimiza mis sentimientos, me escucha, no invalida mis sentimientos…”, escribió Karina García, resaltando además que su pareja es creyente, trabajador, talentoso, exitoso y con una marcada madurez pese a su juventud. En su mensaje, también recalcó que no se trata de establecer comparaciones con relaciones pasadas, sino de cómo ella se siente en esta nueva etapa de su vida.