Carlos Torres habla de la fan que se obsesionó con él

Carlos Torres generó sorpresa entre sus seguidores tras revelar un episodio personal que mantuvo en silencio durante varios meses. En una reciente entrevista en The Juanpis Live Show, él confesó que fue víctima de acoso por parte de una fanática durante casi un año, una situación que describió como perturbadora y emocionalmente compleja.

Según relató el actor, el episodio comenzó cuando una mujer decidió viajar desde su ciudad hasta Bogotá con el único objetivo de conocerlo. En un principio, él interpretó el gesto como una muestra de admiración genuina y accedió a recibirla durante unos minutos para conversar. Sin embargo, ese encuentro marcó el inicio de una experiencia que pronto se tornó inquietante.

De acuerdo con el testimonio de Carlos Torres, la fan le manifestó estar profundamente enamorada y aseguró que había realizado el viaje convencida de que, al verlo en persona, él descubriría que ella era “el amor de su vida”. La mujer incluso afirmaba que ambos se casarían y permanecerían juntos para siempre desde ese primer encuentro, una idea que, según él, lo dejó completamente desconcertado.