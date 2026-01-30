Martha Isabel Bolaños asegura que es "demisexual"

‘La casa de los famosos’ se ha consolidado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos del Canal RCN, y su tercera temporada, actualmente al aire, continúa captando la atención del público gracias a las disputas, alianzas y personalidades que conviven en la competencia. Sin embargo, los protagonistas de ediciones anteriores siguen dando de qué hablar incluso después de abandonar el reality.
Este es el caso de Martha Isabel Bolaños, quien participó en la primera temporada del programa. Durante su paso por la casa, ella fue una de las figuras más comentadas, recibiendo tanto críticas como muestras de apoyo por parte de los televidentes, especialmente por su fuerte carácter y los enfrentamientos que protagonizó con otras concursantes como Karen Sevillano y ‘La Segura’.
Una confesión íntima
Luego de su salida del programa, la actriz ha continuado enfocada en sus proyectos profesionales y recientemente fue invitada al espacio ‘Desnúdate con Eva’, donde habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal. Uno de los temas que más llamó la atención fue su orientación sexual, ya que ella confesó que se considera demisexual.
Durante la entrevista, Martha Isabel Bolaños explicó que para ella la atracción sexual está profundamente ligada a una conexión emocional, asegurando que es “supremamente difícil” que se sienta atraída por alguien si no existe un vínculo previo. Incluso reveló que pasó más de un año sin mantener relaciones sexuales, al no encontrar a alguien con quien realmente se sintiera conectada.
“Soy demisexual al mil por ciento. Si no me fascina y no me encanta, es muy difícil. Yo siento mucho la energía y he vivido esa sensación de quedar descompensada”, expresó la actriz, quien también relató una experiencia reciente que la hizo reafirmar su manera de sentir y relacionarse.
La importancia de la conexión emocional
Bolaños aseguró que, tras haber estado tranquila durante varios meses, una experiencia íntima la dejó con una sensación de incomodidad física y emocional, al punto de decidir no volver a tener contacto con esa persona. Según explicó, este tipo de vivencias la han llevado a ser aún más cuidadosa con sus vínculos y a priorizar su bienestar emocional.
Sus declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron su sinceridad y celebraron que hablara abiertamente sobre una orientación sexual que aún es poco comprendida por gran parte de la sociedad.
¿Qué es la demisexualidad?
La demisexualidad es una orientación sexual en la que la persona solo experimenta atracción sexual después de haber desarrollado un vínculo emocional profundo. Es decir, no existe interés sexual inmediato sin una conexión afectiva previa.