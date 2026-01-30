Martha Isabel Bolaños asegura que es "demisexual"

‘La casa de los famosos’ se ha consolidado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos del Canal RCN, y su tercera temporada, actualmente al aire, continúa captando la atención del público gracias a las disputas, alianzas y personalidades que conviven en la competencia. Sin embargo, los protagonistas de ediciones anteriores siguen dando de qué hablar incluso después de abandonar el reality.

Este es el caso de Martha Isabel Bolaños, quien participó en la primera temporada del programa. Durante su paso por la casa, ella fue una de las figuras más comentadas, recibiendo tanto críticas como muestras de apoyo por parte de los televidentes, especialmente por su fuerte carácter y los enfrentamientos que protagonizó con otras concursantes como Karen Sevillano y ‘La Segura’.

Una confesión íntima

Luego de su salida del programa, la actriz ha continuado enfocada en sus proyectos profesionales y recientemente fue invitada al espacio ‘Desnúdate con Eva’, donde habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal. Uno de los temas que más llamó la atención fue su orientación sexual, ya que ella confesó que se considera demisexual.

Durante la entrevista, Martha Isabel Bolaños explicó que para ella la atracción sexual está profundamente ligada a una conexión emocional, asegurando que es “supremamente difícil” que se sienta atraída por alguien si no existe un vínculo previo. Incluso reveló que pasó más de un año sin mantener relaciones sexuales, al no encontrar a alguien con quien realmente se sintiera conectada.