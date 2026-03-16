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Las reacciones que dejó la eliminación de Beba de La casa de los famosos

Lun, 16/03/2026 - 08:44
Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, se convirtió en la nueva eliminada de 'La casa de los famosos'.
Beba de la Cruz La casa de los famosos
Créditos:
Canal RCN

La competencia en La casa de los famosos Colombia sigue elevando la tensión entre sus participantes. En la más reciente gala de eliminación el programa sorprendió tanto a los concursantes como a la audiencia con un giro inesperado en la dinámica de votación que terminó con la salida de Valerie 'Beba' de la Cruz.

Una nueva regla cambia el juego dentro de la casa

La gala de este domingo estuvo marcada por una decisión de ‘El Jefe’, la voz que dirige el reality, que busca alterar las estrategias dentro del encierro. Desde ahora, los participantes ya no podrán conocer los porcentajes de votación, una medida diseñada para evitar que los famosos calculen su popularidad o su “fuerza” con el público.

Aunque los concursantes quedaron a oscuras frente a los resultados, los televidentes sí pudieron ver las cifras reales, que terminaron definiendo la eliminación de la noche.

Una placa de nominados con nombres fuertes

La jornada de eliminación reunió a varios perfiles destacados del reality. En la placa estaban Alexa Torrex, Manuela Gómez, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Campanita y Beba de la Cruz.

Dentro de la casa, las especulaciones estaban divididas entre los habitantes de los cuartos Infierno, Cielo y Calma. Muchos apostaban por la salida de otros concursantes, subestimando el desgaste que la convivencia pudo haber generado en la imagen de Beba frente a los televidentes.

Los resultados de la votación del público

Cuando llegó el momento de revelar los porcentajes, el panorama fue claro. El público dejó definidos a sus favoritos de la semana:

  • Alexa Torrex: 25.33%

  • Manuela Gómez: 21.27%

  • Juanda Caribe: 17.46%

  • Tebi Bernal: 13.59%

  • Campanita: 12.85%

En contraste, Beba de la Cruz obtuvo apenas 9.50% de apoyo, convirtiéndose en la nueva eliminada del reality.

¿Qué dicen los espectadores?

En X se pueden ver varios comentarios sobre la eliminación de Beba de la Cruz de La casa de los famosos, estos son algunos: "Beba es tremendo mueble. El único contenido que daba era generar fastidio, y no en la casa, sino en la audiencia. Fastidiosa tan cansona", "Voy a celebrar más la salida de Palau que la de Beba … Ha tenido una suerte para no irse, me tiene mamada", "Valentino es tan mal jugador que eliminó a Beba jajajajaj, tenia que dejar a Palau pero bue, Karina no lo baja de perfecto", "Lo duro que me está dando la salida de Beba. Increíble", entre otros.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
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