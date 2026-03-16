Una placa de nominados con nombres fuertes

La jornada de eliminación reunió a varios perfiles destacados del reality. En la placa estaban Alexa Torrex, Manuela Gómez, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Campanita y Beba de la Cruz.

Dentro de la casa, las especulaciones estaban divididas entre los habitantes de los cuartos Infierno, Cielo y Calma. Muchos apostaban por la salida de otros concursantes, subestimando el desgaste que la convivencia pudo haber generado en la imagen de Beba frente a los televidentes.

Los resultados de la votación del público

Cuando llegó el momento de revelar los porcentajes, el panorama fue claro. El público dejó definidos a sus favoritos de la semana:

Alexa Torrex : 25.33%

Manuela Gómez : 21.27%

Juanda Caribe : 17.46%

Tebi Bernal : 13.59%

Campanita: 12.85%

En contraste, Beba de la Cruz obtuvo apenas 9.50% de apoyo, convirtiéndose en la nueva eliminada del reality.

¿Qué dicen los espectadores?

En X se pueden ver varios comentarios sobre la eliminación de Beba de la Cruz de La casa de los famosos, estos son algunos: "Beba es tremendo mueble. El único contenido que daba era generar fastidio, y no en la casa, sino en la audiencia. Fastidiosa tan cansona", "Voy a celebrar más la salida de Palau que la de Beba … Ha tenido una suerte para no irse, me tiene mamada", "Valentino es tan mal jugador que eliminó a Beba jajajajaj, tenia que dejar a Palau pero bue, Karina no lo baja de perfecto", "Lo duro que me está dando la salida de Beba. Increíble", entre otros.