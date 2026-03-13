El operativo se realizó en Necoclí, municipio del Urabá antioqueño que históricamente ha sido considerado un enclave del Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, que actualmente mantiene diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Promocionaba rifas millonarias horas antes de su captura

Horas antes de su detención, Arias seguía activo en redes sociales. En sus historias y transmisiones en vivo promocionaba una rifa con un premio mayor de 60 millones de pesos y otro de 15 millones, parte de un sistema de sorteos que impulsó su popularidad digital.

El influencer se hizo famoso no solo por sus videos de stunt, la disciplina de acrobacias con motocicletas, sino también por rifas de alto valor que ofrecían premios llamativos como:

Apartamentos completamente amoblados

Automóviles de alta gama

Cuatrimotos

Grandes sumas de dinero

Este modelo de sorteos fue uno de los factores que disparó su crecimiento en redes sociales y que lo llevó a ganar seguidores en distintos países de Latinoamérica.

Un estilo de vida ostentoso en redes sociales

En sus cuentas, Arias solía mostrar un estilo de vida lujoso, con viajes a destinos internacionales como:

España

Dubái

Jamaica

Francia

México

Brasil

Ecuador

Panamá

Países Bajos

Austria

Italia

Según él mismo relató en transmisiones, fue durante un viaje a Brasil donde conoció el sistema de rifas digitales que posteriormente replicó en Colombia.

Su fama también creció gracias a su habilidad en el stunt con motocicletas, disciplina por la que llegó a ser invitado a eventos en países de Centroamérica, como Guatemala.

Polémica previa por rifas y posible juego ilegal

La controversia alrededor del influencer no es nueva. En noviembre de 2024, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) solicitó a Coljuegos investigar sus rifas.

En ese momento, Evert Moreno, representante del gremio, advirtió que Arias promocionaba de forma recurrente sorteos de alto valor sin aparente autorización oficial.

“La promoción y realización de sorteos con premios monetarios o de valor, sin la debida autorización, constituye una forma de juego ilegal que perjudica a los operadores legales y a la sociedad”, señaló entonces Moreno.

Aunque esa investigación generó debate público, no es el motivo principal de su captura actual, que se centra en la posesión de armas y otros elementos incautados por la Policía.

La Cybertruck de Tesla que también generó polémica

Otro episodio que puso a Arias en el centro de la conversación ocurrió cuando apareció en redes sociales conduciendo una Cybertruck de Tesla, un vehículo valuado en cerca de 900 millones de pesos, mientras recorría las deterioradas calles de Necoclí.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y despertaron nuevas preguntas sobre el origen de su fortuna.