Karina García explota al ser comparada con Yuli Ruíz

La conversación en redes sociales alrededor del reality La casa de los famosos volvió a encenderse luego de que la participante Karina García respondiera públicamente a las comparaciones que algunos seguidores han hecho entre concursantes de la actual temporada y participantes de ediciones pasadas.

La reacción de la creadora de contenido se dio durante el programa que ella presenta ¿Qué hay pa' dañar?, donde dejó claro que no se siente representada por ese tipo de comparaciones y pidió que se reconozca su estilo propio dentro del reality.

El mensaje de Karina García a los seguidores

Durante su intervención, Karina García respondió directamente a una seguidora que la había comparado con Yuli Ruiz, actual participante de La casa de los famosos. Con un tono firme, la exauxiliar de enfermería pidió que no la equiparen con otras figuras del programa.

“Te invito, mi reina, primero que todo, a mí no me compares”, expresó la creadora de contenido frente a la audiencia del espacio digital.

En su respuesta también mencionó que, aunque conoce y aprecia Ruiz, considera que sus formas de juego y personalidad dentro del programa son completamente diferentes.

“Conozco a Yuli, la aprecio, pero acá estamos hablando de dos jugadoras totalmente, totalmente diferentes”, explicó.

“Una Karina en esta temporada no la hay”

Durante el mismo espacio, Karina insistió en que su participación se caracteriza por una identidad propia y pidió que su presencia en el reality sea valorada sin comparaciones.

“No me gusta que me comparen con absolutamente nadie, porque yo siento que una Karina en esta temporada no la hay”, afirmó.