Juan Daniel Oviedo es uno de los hombres más comentados este 8 de marzo, pues son las elecciones legislativas y también se dan las consultas interpartidista, incluyendo la Gran Consulta por Colombia, en la que participa él contra a nombres como Paloma Valencia, Vicky Dávila o Enrique Peñalosa.
Aunque su trayectoria en el sector público ha sido ampliamente analizada, también ha despertado interés su vida personal, especialmente su relación con su pareja, el diseñador Sebastián Reyes, con quien mantiene una relación de más de una década.
Trayectoria política de Juan Daniel Oviedo
Nacido en Bogotá el 16 de marzo de 1977, Juan Daniel Oviedo es economista de la Universidad del Rosario y cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse.
Su nombre se hizo ampliamente conocido en 2018 cuando fue designado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.
Tras dejar el cargo en 2022, decidió entrar de lleno en la política electoral. En 2023 se postuló a la Alcaldía de Bogotá, donde logró la segunda votación más alta y posteriormente obtuvo una curul en el Concejo de Bogotá, consolidando su presencia en la política capitalina.
Sebastián Reyes, la pareja del político
Desde hace más de 12 años, Juan Daniel Oviedo mantiene una relación con el diseñador Sebastián Reyes, quien, a diferencia del político, ha preferido mantener un perfil relativamente discreto frente a los medios.
Según ha contado el propio Oviedo en entrevistas, la pareja se conoció en el centro de Bogotá, donde comenzó una relación que con el tiempo se consolidó como una de las más estables en su vida personal.
El economista ha señalado que su relación se caracteriza por la independencia, el respeto y el apoyo mutuo, elementos que han sido clave para mantener el equilibrio entre su vida pública y privada.
¿Por qué no se han casado?
En una conversación en el programa Por La Ventana Podcast, Oviedo explicó que no ha considerado necesario casarse con su pareja.
El político afirmó que disfruta su vida como novio y que se siente “enamorado y feliz” en su relación actual. Actualmente, Oviedo tiene 48 años, mientras que Sebastián Reyes tiene 37.
El trabajo social y creativo de Sebastián Reyes
Aunque no es una figura mediática, Sebastián Reyes se ha destacado en el mundo de la moda alternativa en Bogotá.
Su trabajo no solo se centra en el diseño de prendas, sino también en proyectos culturales y sociales. Reyes ha desarrollado iniciativas en el barrio Santa Fe, una zona del centro de la capital colombiana donde ha trabajado con comunidades vulnerables.
Entre los grupos con los que ha colaborado se encuentran mujeres trans y habitantes de calle, promoviendo proyectos que combinan creatividad, inclusión social y oportunidades laborales.