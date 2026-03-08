Nacido en Bogotá el 16 de marzo de 1977, Juan Daniel Oviedo es economista de la Universidad del Rosario y cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse.

Su nombre se hizo ampliamente conocido en 2018 cuando fue designado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

Tras dejar el cargo en 2022, decidió entrar de lleno en la política electoral. En 2023 se postuló a la Alcaldía de Bogotá, donde logró la segunda votación más alta y posteriormente obtuvo una curul en el Concejo de Bogotá, consolidando su presencia en la política capitalina.

Sebastián Reyes, la pareja del político

Desde hace más de 12 años, Juan Daniel Oviedo mantiene una relación con el diseñador Sebastián Reyes, quien, a diferencia del político, ha preferido mantener un perfil relativamente discreto frente a los medios.

Según ha contado el propio Oviedo en entrevistas, la pareja se conoció en el centro de Bogotá, donde comenzó una relación que con el tiempo se consolidó como una de las más estables en su vida personal.

El economista ha señalado que su relación se caracteriza por la independencia, el respeto y el apoyo mutuo, elementos que han sido clave para mantener el equilibrio entre su vida pública y privada.