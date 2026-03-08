Mientras Paloma Valencia debate en el Congreso, participa en entrevistas y se mueve en el centro del poder político colombiano, su esposo suele estar en un escenario muy distinto.

Un salón universitario.

Allí, lejos de los micrófonos y del ruido de la política, Tomás Rodríguez Barraquer dedica su tiempo a la academia, la investigación y la enseñanza. Un mundo muy diferente al que rodea a la senadora del Centro Democrático.

Rodríguez Barraquer es profesor universitario y ha construido su carrera en el ámbito académico, donde se ha destacado por su trabajo en derecho y teoría jurídica.

A diferencia de la intensa exposición pública de Valencia, ha preferido mantener un perfil discreto, lejos del protagonismo mediático que acompaña la carrera política de su esposa.

Una relación que nació entre ideas

La historia entre Paloma Valencia y Tomás Rodríguez Barraquer también tiene un punto en común, la academia y el interés por el derecho.

Ambos comparten una sólida formación intelectual y una cercanía con los debates jurídicos y políticos, algo que marcó el inicio de su relación.

Con el paso de los años, sus caminos profesionales tomaron direcciones distintas.

Mientras Valencia se abrió paso en la política nacional y se convirtió en una de las voces más visibles del uribismo, Rodríguez Barraquer decidió construir su trayectoria en el mundo universitario.

El hombre que vive lejos del ruido político

En Colombia, la política suele arrastrar al foco público a quienes rodean a sus protagonistas.

Sin embargo, Rodríguez Barraquer ha preferido mantener su vida en un segundo plano.

Quienes lo conocen lo describen como un académico dedicado al estudio, la investigación y la docencia, más interesado en las ideas que en la exposición pública.

Su nombre rara vez aparece en la agenda mediática y su presencia pública ha sido siempre discreta, incluso en los momentos de mayor protagonismo político de su esposa.

Dos mundos que conviven

La vida de la pareja parece moverse entre dos escenarios muy distintos.

Por un lado está el mundo político que rodea a Paloma Valencia, el Congreso, los debates nacionales y la intensa agenda pública.

Por el otro está el universo académico en el que se mueve Tomás Rodríguez Barraquer, aulas universitarias, investigaciones y discusiones jurídicas.

Dos ritmos diferentes que conviven en una misma historia.

Mientras ella ocupa un lugar central en la política colombiana, él ha preferido mantenerse en el territorio de las ideas, lejos del ruido del poder.