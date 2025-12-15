Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático para 2026

El Centro Democrático definió este lunes 15 de diciembre a su candidata presidencial para las elecciones de 2026. Luego de un proceso interno que incluyó mediciones de opinión entre la ciudadanía y la militancia del partido, la senadora Paloma Valencia fue escogida para representar a la colectividad en la próxima contienda electoral. El anuncio se conoció en horas de la tarde, tras una reunión de la dirección nacional del partido en su sede en Bogotá, donde se oficializaron los resultados del mecanismo de selección.

La elección de Valencia es el resultado de varios meses de deliberaciones y ajustes dentro del uribismo. En un primer momento, cinco dirigentes manifestaron su intención de convertirse en el candidato presidencial del Centro Democrático: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay y Andrés Guerra. Con el avance del proceso, la lista se fue reduciendo hasta quedar en una terna integrada exclusivamente por las senadoras Valencia, Cabal y Holguín.

El método de selección acordado por el partido se basó en dos encuestas realizadas por firmas internacionales. Una de ellas midió la percepción de la ciudadanía en general sobre cuál de las precandidatas debía asumir la candidatura presidencial, mientras que la segunda consultó de manera exclusiva a los militantes del Centro Democrático. Ambos estudios fueron ponderados por la dirección del partido, que posteriormente comunicó los resultados a las aspirantes.

Fuentes de la colectividad señalaron que el proceso buscó garantizar legitimidad interna y respaldo ciudadano, en un momento clave para el partido, que se prepara para enfrentar un escenario electoral competitivo tras varios años en la oposición. La decisión de acudir a encuestas fue vista como un mecanismo para evitar fracturas internas y consolidar una candidatura con capacidad de convocatoria más allá de las bases tradicionales del uribismo.

Con esta designación, Paloma Valencia asume el reto de liderar al Centro Democrático en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026. La senadora, una de las figuras más visibles del partido, ha construido su trayectoria política con un discurso enfocado en la defensa de la institucionalidad, la seguridad, la economía de mercado y la crítica frontal al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ahora, Valencia se perfila como la representante del Centro Democrático en las consultas interpartidistas que podrían realizarse en marzo, en un escenario que aún está en definición. Desde el uribismo se ha planteado la posibilidad de participar en una gran consulta con otros sectores políticos de oposición, mientras se evalúa la eventual articulación con fuerzas como el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido Conservador.

La definición de la candidata marca un punto de inflexión para el Centro Democrático, que busca reorganizar su estrategia electoral y consolidar una alternativa de poder frente al actual gobierno. En ese contexto, la candidatura de Valencia pretende recoger el legado político del expresidente Álvaro Uribe Vélez y, al mismo tiempo, ampliar el espectro de apoyos hacia sectores indecisos y votantes independientes.

Por lo pronto, el partido ya tiene candidata y Paloma Valencia inicia oficialmente su carrera presidencial. En los próximos meses, su desafío será unificar a las distintas corrientes internas del Centro Democrático, fortalecer alianzas políticas y posicionar su propuesta en un escenario nacional marcado por la polarización y el debate sobre el rumbo del país.