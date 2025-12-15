Héctor Olimpo renunció a su precandidatura presidencial: le apostará al Senado

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa decidió renunciar a su aspiración presidencial, a pesar de que ya había entregado firmas ante la Registraduría Nacional y había aceptado el coaval del Partido Liberal para participar en la contienda por la Casa de Nariño.

La decisión se conoció en las últimas horas y marca un giro en la estrategia política del dirigente sucreño, quien ahora enfocará sus esfuerzos en una candidatura al Senado de la República por el Partido Liberal en las próximas elecciones legislativas.

Espinosa pasará a ocupar el lugar que deja su hermana, Karina Espinosa, dentro de la baraja de aspirantes al Congreso. La dirigente política había anunciado el sábado pasado que no buscaría la reelección y que se retiraba de la contienda legislativa, lo que abrió espacio para el nuevo movimiento dentro del liberalismo.

Según explicó en una rueda de prensa, las regiones siguen siendo tratadas como periferia, "se les exige, pero no se les da poder real ni recursos suficientes". Además, destacó que se van acabando las alternativas políticas porque no logran avanzar.

"Quienes tenían el deber histórico de unir y de construir una opción amplia para el país dejaron pasar esa oportunidad por cálculo (...) veo que otros gustan, pero no pegan y no es un juicio personal. Los partidos se han venido enredado en el desconcierto que produce la polarización. Los números del país muestran que el país se polarizó", expresó.

Asimismo, indicó que la derecha y la izquierda avanzan a pasos de gigante, pero los demás van a "paso de tortuga".

Por otra parte, le agradeció a su casa política y afirmó que cree en las bases liberales. Sin embargo, "debo ser claro y honesto, no estoy de acuerdo con la manera como se ha manejando la definición de candidaturas presidenciales, no estoy de acuerdo con la falta de claridad frente a las reglas, los tiempos, los coavales y una eventual consulta que a hoy no tiene condiciones precisas".

Posterior a eso, Espinosa confirmó que desistió de su precandidatura, no por falta de convicción o cansancio, sino porque Colombia necesita líderes que tomen decisiones a tiempo y "anteponer el interés a cualquier aspiración personal".

Finalmente, el exgobernador dio a conocer que se lanzará a la Presidencia del Partido Liberal en la próxima convención.