Honduras: qué pasó con el conteo presidencial y el escrutinio especial

Más de diez días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras todavía no tenía un cierre definitivo del escrutinio presidencial. Aunque el conteo entró en su tramo final, el proceso se volvió intermitente: hubo pausas, reportes de fallas técnicas y, sobre todo, una discusión interna en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre cómo tramitar las actas con inconsistencias.

En el último corte divulgado tras la reanudación del escrutinio, la diferencia entre los dos primeros seguía siendo estrecha. Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) aparecía en primer lugar con cerca de 40,5%, seguido de Salvador Nasralla (Partido Liberal) con alrededor de 39,2%. En tercer puesto figuraba Rixi Moncada (Libre) con cerca de 19,3%, mientras su campaña insistía en que no reconocerá los resultados.

Un conteo con problemas

La demora comenzó desde la misma noche electoral. El CNE había anticipado un primer corte preliminar, pero llegó más tarde de lo previsto y, desde entonces, las actualizaciones fueron irregulares: lapsos prolongados sin nueva información y, más adelante, una pausa de varios días antes de retomar la divulgación.

La autoridad electoral atribuyó parte del problema a dificultades en la transmisión y publicación de datos, ligadas al funcionamiento del sistema tecnológico del proceso. En paralelo, se reportaron ataques cibernéticos y la caída del portal de consulta, lo que obligó a habilitar mecanismos alternos para que partidos y medios pudieran seguir el avance.

El escrutinio especial y otros inconvenientes

El punto más sensible no es solo "contar lo que falta", sino revisar lo que no cuadra. El CNE reconoció la existencia de miles de actas con inconsistencias que deben pasar por un escrutinio especial: un trámite que implica contrastar documentación y, en algunos casos, revisar material físico para despejar dudas.

Ahí estalló el choque dentro del propio organismo. El consejero Marlon Ochoa sostuvo que debía hacerse un recuento más amplio, mientras las otras dos autoridades defendieron iniciar con un primer paquete de 1.081 actas (alrededor de 5,6%) y ampliar el universo según solicitudes e impugnaciones.

El arranque formal de esa revisión quedó trabado por requisitos procedimentales, como la falta de un "voto por escrito" para habilitar el inicio, además de cuellos de botella operativos: acreditación de personal partidario y protocolos de seguridad del software, incluido el "sellado" del sistema.

Un municipio repetido y el voto exterior bajo lupa

A la tensión se sumó un episodio local: en San Antonio de Flores se suspendió la votación por denuncias de irregularidades y el proceso se repitió el 7 de diciembre, lo que mantuvo la sensación de elección abierta. También ha generado atención el voto en el exterior, por su posible peso en una contienda tan ajustada.

En Honduras, la Presidencia se define por mayoría simple, sin segunda vuelta, y la ley concede al CNE hasta 30 días desde la jornada electoral para divulgar el resultado final. En ese margen, la clave es una sola: el alcance y la credibilidad del escrutinio especial. De eso dependerá no solo el ganador oficial, sino el nivel de aceptación del resultado entre los actores políticos.