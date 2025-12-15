¿Dónde comer y pasarla bien en Chapinero, Bogotá?

En una esquina emblemática de Chapinero, un nuevo punto gastronómico abre sus puertas con una propuesta clara: convertir la comida en un acto social. Se trata de Bikinis, un restaurante inspirado en el arte del tapeo, que llega a la zona con un enfoque mediterráneo y una mirada contemporánea que apuesta por compartir, conversar y disfrutar sin prisa.

Lejos de la formalidad, Bikinis propone una experiencia donde los platos pequeños son los protagonistas. Cada preparación está pensada para ir al centro de la mesa, fomentar el diálogo y permitir que los sabores se descubran en conjunto. La carta reinterpreta el tapeo clásico con libertad creativa, sin perder la esencia de la tradición.

El ambiente acompaña la propuesta: cálido, acogedor y diseñado para que la conversación fluya. A esto se suma una cuidada selección de vinos que va desde etiquetas clásicas hasta propuestas naturales, pensadas para maridar con la diversidad de sabores que ofrece la cocina.