El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 propició distintos encuentros atractivos en la fase de grupos. Entre ellos, algunos que ya habíamos visto previamente en la gran fiesta del fútbol. A continuación, repasamos cinco choques memorables que volveremos a ver el año que viene.

España vs. Uruguay

La ganadora de la Copa Mundial 1950 se decidió en una ronda de liguilla final en la que Uruguay, Brasil, España y Suecia pugnaron por la corona. Así, cada partido era vital, y el duelo entre Uruguay y España fue de los más emocionantes. Después de que los europeos remontaran un gol en contra y se pusieran por delante, Obdulio Varela vio puerta en el minuto 73 e igualó para La Celeste. El resultado dio a Uruguay un impulso decisivo que le permitió imponerse a continuación a Suecia y Brasil, la anfitriona, para sumar así su segundo título mundial.

Ambas selecciones volverán a verse las caras en la Copa Mundial 2026 en lo que promete ser un partidazo. En el Estadio Guadalajara se espera a un público enardecido para ver a los hombres de Marcelo Bielsa medirse a La Roja, la vigente campeona de Europa, en su último partido del Grupo H.

Brasil vs. Escocia

El encuentro entre Brasil y Escocia en la Copa Mundial 2026 será el quinto entre ambas en la fase de grupos, y uno de los que más veces hemos visto en esta ronda del certamen.

Probablemente el más memorable de todos ellos sea el que tuvo lugar en España 1982, cuando el cañonazo de David Narey adelantó a los escoceses contra todo pronóstico en el luminoso de Sevilla. El gol, sin embargo, sirvió de acicate a la brillante selección de Brasil. Un soberbio lanzamiento de falta de Zico igualó la contienda, antes de que el remate de cabeza de Oscar pusiera por delante a la Canarinha. Seguidamente, la ingeniosa vaselina de Eder puso el 3-1, y un disparo raso de Falcão completó el resultado.

Francia vs. Senegal

Francia abordó la Copa Mundial 2002 como vigente campeona y con un contingente estelar que se contaba de nuevo entre los claros favoritos al triunfo. Por eso, su derrota a manos de Senegal en el partido inaugural sacudió el mundo del fútbol. Papa Bouba Diop fue el autor del gol de la victoria para los africanos, que debutaban en el certamen. El mediocampista, que falleció trágicamente en 2020 a la edad de 42 años, inscribió su nombre en la leyenda de la Copa Mundial con un disparo en el minuto 30.

En el primer partido del grupo I, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey, ambos combinados se volverán a enfrentar, por primera vez desde aquel choque en Seúl. ¿Podrán Kylian Mbappé y compañía sacarse la espina de 2002, o volverá Senegal a dar la campanada?

Sudáfrica vs. México

Sudáfrica y México volverán a protagonizar el partido inaugural de una Copa Mundial después de haberlo hecho en 2010. En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala extasió al público del Estadio Soccer City de Johannesburgo al poner por delante a los locales. Después, Rafa Márquez igualó la contienda en los últimos compases de un partido que pasará a la historia como el primero de la Copa Mundial disputado en suelo africano.

En 2026, el Tri sentirá la fuerza de su apasionada afición cuando se enfrente a Sudáfrica en el emblemático Estadio Ciudad de México. De los 19 torneos disputad os hasta la fecha con un único encuentro en la jornada inaugural, esta será la primera vez que se repita el primer partido.

Croacia vs. Inglaterra

En 2026 disfrutaremos de la reedición de la emocionantísima semifinal que ambas potencias europeas protagonizaron en 2018.

Entonces, Inglaterra aspiraba a volver a disputar la final 52 años después de haberlo hecho por primera y única vez. Croacia, por su parte, quería dar la sorpresa plantándose en la pugna por el trofeo por primera vez en su historia.

Los ingleses comenzaron por todo lo alto por medio de un magnífico lanzamiento de falta de Kieran Trippier, pero Croacia igualó con un acrobático remate de Ivan Perišić. Un certero disparo de Mario Mandžukić en la prórroga dio el triunfo a Croacia, que se midió a Francia en la final.